«РИА Новости» сообщили о начале боевой подготовки добровольцев-сербов в Запорожской области

Первые добровольцы из Сербии в составе батальона имени Судоплатова начали проходить военную подготовку в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. По данным «РИА Новости», батальон готовится к участию в боевых действиях на Украине.

«Сегодня бойцы кроме учебно-тренировочных занятий выполняют и конкретные задачи по обеспечению безопасности Запорожской области и города Мелитополя»,— написал господин Балицкий в своем Telegram-канале.

Агентство «РИА Новости» в Telegram-канале опубликовало видео с двумя мужчинами в камуфляже, их лица закрыты масками, они объясняют свое решение вступить в батальон: по их мнению, от развития ситуации на Украине зависит «будущее Косово». Затем в кадре появляется мужчина в маске, он уже по-русски рассказывает о тренировках батальона.

По данным агентства, сербы будут обучаться вместе с российскими военными. Глава движения «Русско-славянское объединение и возрождение» Андрей Родионов рассказал «РИА Новости», что в батальон имени Судоплатова готовы вступить не только добровольцы из Сербии, но и из других европейских стран.

«В Сербии, Польше и Македонии и сейчас стоит вопрос, что эти ребята тоже приедут к нам. На перспективу, возможно, будет большое расширение»,— сказал господин Родионов.

В январе издание Politico писало, что в США обеспокоены возросшей активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины, в том числе в Сербии. Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что закон запрещает сербам участие в войнах за границей. С 2014 года в стране действует тюремный срок от шести месяцев до десяти лет за участие в вооруженных конфликтах третьих стран, а также за вербовку граждан Сербии.

Дарья Эрозбек