Экстремизм стабилизировался

Уголовное преследование за радикальные высказывания в прошлом году оставалось примерно на том же уровне, что и годом ранее, но в 2023 году возможен рост приговоров по делам об экстремизме. Такие выводы делают аналитики центра «Сова» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в ежегодном докладе о применении антиэкстремистского законодательства. В то же время растет число участников запрещенных организаций, отмечают эксперты, а также доля граждан, привлеченных к ответственности за высказывания против властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В 2022 году количество приговоров, вынесенных за высказывания экстремистского характера, практически не увеличилось, говорится в опубликованном 1 марта докладе, основанном на собственных данных «Совы». Центру известно о 208 приговорах против 220 человек в 62 регионах. Относительно 2021 года у экспертов есть информация о 209 таких приговорах против 212 человек в 47 регионах. А вот за участие в экстремистских и террористических организациях, по их данным, в 2022 году наказывали в полтора раза чаще, чем в 2021-м: эксперты центра насчитали 130 приговоров в отношении 264 человек. Более разнообразным стал и набор лиц, к которым применялись такие статьи: осуждены были как причастные к запрещенным украинским организациям и радикальным исламистским группировкам, так и сторонники тюремной субкультуры АУЕ (признана экстремистской и запрещена в РФ). По мнению «Совы», можно ожидать усиления этой тенденции, так как в 2022 году список экстремистских организаций продолжал активно пополняться, в том числе за счет ультраправых структур — таких, например, как «Мужское государство» и «Невоград».

Что касается наказания за высказывания, то, как следует из доклада, чаще всего в прошлом году применялась ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности). Она фигурирует в 118 приговорах, часто сочетаясь с другими статьями обвинения — как «экстремистскими», так и общеуголовными.

Активно работала и ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности): центру «Сова» за год известно о 88 приговорах в отношении 95 человек. В 60 случаях она была единственной статьей в приговоре, но иногда сочеталась с другими статьями УК — например, преследующими за вовлечение в террористическую деятельность или участие в деятельности террористической организации.

А вот чрезвычайно популярная до декриминализации ст. 282 УК (возбуждение ненависти) применена в отношении всего 19 человек: все они привлекались к административной ответственности по аналогичной по составу ст. 20.3.1 КоАП. За реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК) осудили тоже 19 человек, за оскорбление чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) — двоих, и оба раза она не была единственной в приговоре. При этом аналитики «Совы» отмечают, что им ничего не известно о приговорах за призывы к сепаратизму (ст. 280.1 УК).

Традиционно подавляющее большинство приговоров (184 из 208) вынесены за материалы, размещенные в интернете, однако по сравнению с прошлым годом их удельный вес сократился с 91% до 88,5%. Осужденных за высказывания вне интернета оказалось на треть больше, чем годом ранее: 24 приговора против 17 в 2021 году. В их число попали агитация в тюрьмах, колониях и лечебных учреждениях, публичные выступления, а также выкрики на улице или даже в здании МФЦ.

Три основные группы объектов «разжигания» остаются прежними, отмечают авторы доклада: этнические, религиозные оппоненты и представители государства. В прошедшем году, как и годом ранее, представители госорганов доминируют, присутствуя в 46% приговоров (годом ранее — в 41%), и продолжают наращивать это присутствие за счет снижения доли этнических и особенно религиозных «врагов».

Что касается новых норм о дискредитации российской армии и фейках о ее деятельности, то приговоров по этим уголовным статьям в минувшем году суды успели вынести не так много, отметила эксперт «Совы» Мария Кравченко. Однако дел по ним было возбуждено около сотни, так что в перспективе следует ожидать и роста количества приговоров по новым статьям.

Анастасия Корня