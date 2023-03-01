Добровольцев прикроют с тыла

В четверг Госдума рассмотрит поправки об административном и уголовном наказании за дискредитацию участвующих в специальной военной операции добровольцев. Поправки были внесены в среду группой депутатов-единороссов во главе со спикером Думы Вячеславом Володиным. Ранее с просьбой принять такие изменения к спикеру обращался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Правда, в Думе пока затрудняются точно сказать, будет ли подпадать под обновленные статьи УК и КоАП публикация сведений о судимостях добровольцев, как просил господин Пригожин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (слева) и председатель Госдумы Вячеслав Володин во время заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (слева) и председатель Госдумы Вячеслав Володин во время заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О внесении «поправок в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции» сообщил в своем Telegram-канале утром 1 марта сам Вячеслав Володин. В профильном комитете по законодательству, по словам источников “Ъ”, поправок в тот момент еще не было, но позже в думской базе появилась информация о том, что 1 марта прошло заседание этого комитета и поправки были поддержаны его членами.

Авторами помимо спикера выступили его заместитель Ирина Яровая, главы комитетов по безопасности и обороне Василий Пискарев и Андрей Картаполов (все — «Единая Россия»). Поправки внесены к уже принятым ранее в первом чтении законопроектам, посвященным другим темам, что должно ускорить их принятие.

Депутаты предлагают распространить ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ) и ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) на «оказание добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ».

(публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ) и (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) на «оказание добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ». Одновременно ужесточается и наказание по этим статьям: с трех до пяти лет лишения свободы за распространение ложной информации и повторную дискредитацию и с пяти до семи лет — если дискредитация повлекла смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, массовые нарушения общественного порядка и т. д.

лишения свободы за распространение ложной информации и повторную дискредитацию и — если дискредитация повлекла смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, массовые нарушения общественного порядка и т. д. Максимальное наказание по ст. 207.3 останется прежним — лишение свободы на срок до 15 лет (при тяжких последствиях).

останется прежним — лишение свободы на срок до 15 лет (при тяжких последствиях). Аналогичные изменения вносятся в ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Напомним, гражданам по этой статье грозит штраф до 50 тыс. руб., должностным лицам — до 200 тыс. руб., юрлицам — до 500 тыс. руб. А уголовная ответственность за дискредитацию наступает за повторное нарушение в течение года после привлечения к административной ответственности.

Василий Пискарев еще 7 февраля сообщил в своем Telegram-канале, что комитет по безопасности подготовил эти поправки и направил в профильный комитет, однако в комитете “Ъ” эту информацию не подтверждали.

По словам источника “Ъ” в Думе, поправки согласовывались с государственно-правовым управлением президента. Господин Пискарев подчеркивал, что с просьбой найти законодательное решение этого вопроса к спикеру Думы обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Напомним, 24 января бизнесмен попросил внести в УК поправки, касающиеся бывших осужденных, принимающих участие в боевых действиях на Украине. Он предложил запретить публичные действия, направленные на их дискредитацию, публикации негативного характера в их адрес, а также распространение информации об их прошлых правонарушениях (письмо было опубликовано в Telegram-канале пресс-службы господина Пригожина). Как пояснил предприниматель, отдельные СМИ, блогеры и Telegram-каналы «выискивают» и публикуют негативную информацию о ранее осужденных добровольцах, выставляют их людьми «второго сорта», отказывая им в праве на искупление своей вины перед обществом.

О привлечении заключенных в ЧВК «Вагнер» стало известно летом прошлого года. Тогда сообщалось, что им обещают помилование через полгода службы. А 5 января 2023 года Евгений Пригожин рассказал, что с первой группы вступивших в ЧВК заключенных сняли судимости.

Из заявления Вячеслава Володина не ясно, подпадут ли под обновленные статьи УК и КоАП сведения о прежних судимостях добровольцев. Источник, близкий к одному из авторов, говорит, что «об этом речи в поправках нет, но это вопрос правоприменения». Затруднились ответить на этот вопрос и в профильном комитете.

Трудно сейчас сказать, что может считаться дискредитацией добровольческих формирований, сказал “Ъ” руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Думаю, публичные негативные высказывания про ЧВК “Вагнер” смогут теперь быть основанием для преследования. Пока в подавляющем большинстве дискредитацией полиция и суды считают просто антивоенные высказывания»,— отметил он. Если информация о судимости достоверна и не дискредитирует добровольческое формирование в целом, а подается как объективный факт, то это не может быть основанием для привлечения к ответственности, считает завкафедрой уголовного процесса МГУ профессор Леонид Головко. Если же, по его словам, прозвучит такая фраза, как «все вагнеровцы — уголовники», тогда это уже дискредитация. Юрист также отметил, что эти поправки уравнивают регулярную армию и добровольческие формирования, что вполне логично.

Позднее в среду Евгений Пригожин направил спикеру Володину еще одно обращение (также опубликовано в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена), в котором попросил пересмотреть только что внесенные в Думу поправки. По его мнению, обновленные статьи не должны распространяться на высший командный состав добровольческих отрядов, ЧВК «Вагнер» и Министерства обороны, поскольку «в противном случае любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь привлечение к ответственности». Напомним, сам господин Пригожин не раз критиковал действия Минобороны.

Оба законопроекта будут рассмотрены во втором чтении 2 марта. Думские фракции никаких возражений в среду не высказали. Депутат от КПРФ Александр Ющенко сказал “Ъ”, что фракция, «конечно, поддержит» поправки, об этом же заявили журналистам и в руководстве фракций ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду».

Мария Макутина, Ксения Веретенникова