Минск потянуло на Пекин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Пекин спустя несколько дней после публикации Китаем плана урегулирования украинского кризиса. В ходе визита он попытался быть на одной — мирной — волне с КНР. Господин Лукашенко всецело поддержал китайские устремления в сфере глобальной безопасности, напомнил о своих призывах к миру, назвал КНР приоритетом белорусской внешней политики и презентовал Белоруссию как спокойный центр Европы, на который стоит обратить больше внимания. И хотя на Западе его визит охарактеризовали как поездку в Пекин «ключевого союзника» Москвы, господин Лукашенко старался дистанцироваться от украинского конфликта и публично о России вообще не вспоминал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко с восторгом отозвался о мирном плане председателя КНР Си Цзиньпина, представленном на суд мировой общественности 24 февраля

Фото: Reuters Александр Лукашенко с восторгом отозвался о мирном плане председателя КНР Си Цзиньпина, представленном на суд мировой общественности 24 февраля

Фото: Reuters

В ходе визита в Пекин белорусский лидер старался делать упор на развитии экономических связей с КНР: отчитывался о росте товарооборота, зазывал к себе в страну китайских инвесторов. Однако продолжающийся украинский конфликт неизбежно накладывал отпечаток на поездку. В Белоруссии ее рисовали чуть ли не как эпохальную, что неудивительно: за последнее время география международных контактов белорусского лидера сильно сузилась, и вот он оказался в одном из главных центров силы современного мира.

Не обошли вниманием его вояж и западные СМИ. Правда, в их восприятии господин Лукашенко, перед которым «китайцы расстелили красную дорожку», поехал в Пекин не совсем в качестве самостоятельной фигуры, а как «ключевой союзник» президента РФ Владимира Путина.

Не укрылся от СМИ и тот факт, что президент Белоруссии прибыл в КНР на фоне громко прозвучавших предостережений со стороны представителей США, посоветовавших Китаю «не помогать Москве», в том числе поставками вооружений.

Впрочем, Александр Лукашенко во время визита был настроен совсем не воинственно и даже попытался представить себя в качестве миротворца — сродни председателю Си Цзиньпину, инициатору мирного плана, представленного на суд мировой общественности 24 февраля. Этот план вызвал в мире неоднозначную реакцию, но Александр Лукашенко отозвался о нем с восторгом. Во время переговоров с Си Цзиньпином белорусский лидер напомнил, что их «встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений».

По его словам, они должны быть направлены «на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей». «Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу»,— отметил президент Белоруссии.

Похвалив принимающую сторону, господин Лукашенко тут же заверил, что и он на самом деле точно такой же приверженец мира.

«Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности»,— заявил Александр Лукашенко. Напомним, не так давно президент Белоруссии действительно выдвинул подобное предложение, посоветовав своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подписать соглашение о мире на условиях Москвы, чтобы потом не пришлось подписывать «акт о капитуляции».

А на встрече Александра Лукашенко с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном выяснилось, что Белоруссию и Китай связывает не только стремление к миру. Отметив важность интенсификации белорусско-китайских отношений и анонсировав «новые горизонты сотрудничества», Александр Лукашенко заявил: «Будет сильным Китай — будет сильной и будет развиваться и наша Беларусь». Поставив таким образом благополучие своей республики в зависимость от мощи Китая, господин Лукашенко, по сути, возложил на него особую ответственность за процветание своей страны — о России в этот момент он, похоже, забыл.

«У нас предложений много, планов очень много, которые будут выгодны и Беларуси, и Китаю. Но главное состоит в том (я еще Цзян Цзэминю говорил об этом, потом Ху Цзиньтао): у вас есть в центре Европы мирная, спокойная Беларусь. Давайте вместе будем интенсифицировать наши отношения во благо наших народов. Там нет закрытых для вас тем, нет закрытых регионов»,— сказал белорусский президент, представив тем самым свою страну в качестве альтернативы «закрытой» Европе и намекнув на непростые нынче отношения Пекина и Запада.

И чтобы ни у кого не оставалось сомнений в надежности Минска как партнера, Александр Лукашенко подчеркнул: «Расширение контактов с Китаем для нас — приоритет во внешней политике».

Другими словами, президент Белоруссии, которого в контексте его поездки в Пекин записали в «посланники Путина», всеми своими заявлениями эту мысль пытался развеять (отметим, что вскоре Си Цзиньпин и Владимир Путин, вероятно, смогут лично обсудить интересующие их вопросы: российский президент 1 марта обмолвился, что ждет китайского коллегу в Москве).

Выглядеть в роли гонца из Москвы президент Белоруссии точно не хотел, а его известная тяга к балансированию между великими мира сего наталкивала на мысль, что в Китае он вполне мог попытаться заняться любимым делом, пусть и на более узком поле после изоляции со стороны Запада. Впрочем, даже если Александр Лукашенко и искал новую точку опоры для обретения баланса, то рассчитывать на Китай в этом устремлении ему не стоит, считает старший исследователь Фонда Карнеги китаист Александр Габуев. По его мнению, у КНР нет ни желания, ни ресурсов участвовать в подобных маневрах президента Белоруссии. «Инвестиции в совместный технопарк, удобрения — да. Всерьез что-то делать — нет необходимости. Лукашенко сам снизил привлекательность Беларуси для Китая, сделав ее гораздо более изолированной от Европы и зависимой от Кремля»,— пояснил “Ъ” эксперт.

Алексей Забродин