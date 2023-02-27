Лукашенко призвал Зеленского заключить мирный договор с Россией без предварительных условий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если в мире возникнет новый военный конфликт, про Украину забудут. В связи с этим он считает единственным решением для украинского правительства заключить мирный договор без предварительных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Лукашенко призвал президента Украины Владимира Зеленского не допустить «дальнейшей гибели» страны. «Это прекрасный, хороший народ. И надо прекратить эту войну. Путь один — мир»,— сказал господин Лукашенко в интервью китайским СМИ, его слова приводит телеканал «Беларусь 1». По его словам, «любая война заканчивается миром», однако, подчеркнул президент, вопрос в том, сколько погибнет людей и «во имя чего».

«Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий. Все это надо обсуждать за столом. Надо договариваться с украинскими военными»,— считает Александр Лукашенко.

Вместе с тем он добавил, что Владимир Зеленский — «неплохой человек, но очень неопытный». Белорусский президент допустил, что «аплодисменты» и крики «Ура!», которые господин Зеленский получает на Западе, могут быть неискренними.

«А я напоминаю ему Горбачева Михаила Сергеевича. Он ездил по Западу, ему все аплодировали. И чем он закончил? Точно так же будет и с Зеленским»,— заявил Александр Лукашенко.

Россия неоднократно заявляла о готовности вести переговоры с Украиной. В Кремле говорили, что вопрос усложняется позицией Киева. 11 февраля замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия готова начать переговоры с Украиной без предварительных условий, «на основе той реальности, которая существует» и обозначенных российской стороной целей.

Вместе с тем, согласно указу Владимира Зеленского, Украина не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее президентом остается Владимир Путин. Однако Киев допускал возобновление переговорного процесса, настаивая в качестве предварительного условия на выводе российских войск за границы 1991 года.

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Лусине Баласян