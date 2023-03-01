Цена российского газа для Молдавии в марте снизится на $42, до $1012

В марте закупочная стоимость природного газа, поставляемого «Газпромом» в Молдавию, составит $1011,73 за 1 тыс. куб. м, сообщил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан. В феврале цена составляла около $1054.

«Весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз"»,— написал в Telegram-канале господин Чебан. В январе закупочная цена природного газа составляла около $1230 за 1 тыс. куб. м.

В 2021 году «Молдовагаз» перезаключил договор на поставки российского газа на пять лет. В ноябре 2022 года «Газпром» пригрозил сократить поставки топлива в Молдавию из-за того, что часть газа оседала на Украине, но в итоге не стал этого делать. В декабре Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа. Однако в январе 2023 года официальный представитель МИД Молдавии Даниэл Водэ рассказал, что Молдавия не присоединилась к антироссийским санкциям ЕС из-за риска не получить газ.

О молдавском энергокризисе — в материале «Ъ».

Мария Федотова