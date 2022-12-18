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Коммерсантъ FM
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Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа

Молдавия перестала быть зависимой от российского газа, топливо для правого берега Днестра закупается у госкомпании «Энергоком». Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

«Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом". С прошлого года мы обещали, что будем делать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Нам удалось это сделать»,— написал господин Спыну в своем Telegram.

Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), «Молдовагаз» в декабре закупит у госкомпании «Энергоком» около 100 млн куб. м газа по предварительной средней цене $1108,61 за 1 тыс. куб. м. В эту цену включены все затраты: стоимость покупки газа, транспортные расходы и затраты на хранение, понесенные «Энергокомом», заверил вице-премьер.

Тариф, по его словам, для граждан не изменится. Правительство Молдавии продолжает увеличивать запасы газа на ближайшие месяцы, добавил Андрей Спыну.

В 2021 году «Молдовагаз» перезаключил договор на поставки российского газа на пять лет, до 2026 года. В начале нынешней зимы господин Спыну заявил, что с декабря правобережная Молдавия временно отказывается от поставок газа из России. Весь объем российского газа будет поступать в Приднестровье.

О разрешении энергокризиса на двух берегах Днестра читайте в материале «Ъ» «Все купят хорошо».

Дарья Эрозбек

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