МИД: Молдавия не присоединилась к антироссийским санкциям ЕС из-за риска не получить газ

Официальный представитель МИД Молдавии Даниэл Водэ рассказал, почему страна не присоединилась к ограничительным мерам против Белоруссии и России. По его словам, этого не случилось из соображений энергетической безопасности.

«Молдавия не присоединилась к санкциям против России и Республики Беларусь из-за рисков прекращения поставок российского газа и возможных в связи с этим последствий, которые могут негативно сказаться на экономике страны в целом»,— сказал господин Водэ в комментарии радиостанции «Свободная Европа» (внесена в реестр иноагентов; цитата по «РИА Новости»).

Из-за роста цен на энергоресурсы Молдавия испытывает энергетический кризис. В 2022 году тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.

В конце февраля 2022 года вице-премьер, глава МИДа Николай Попеску говорил, что Молдавия не станет присоединяться к санкциям ЕС и США против России. «Решения о санкциях против России — это сложные решения для государств с более сильными экономиками… В Молдавии еще с 2014 года приняли решение не присоединяться к санкциям ЕС и США против РФ. Мы продолжим придерживаться этой позиции»,— приводит ТАСС слова господина Попеску.

На фоне энергетического кризиса в Молдавии останавливались энергозатратные предприятия, а граждан призывали к экономии и газа, и электроэнергии. В конце октября компания Premier Energy призывала граждан экономить электричество.

Об энергокризисе читайте в публикации «Ъ» «Все купят хорошо».

Мария Федотова