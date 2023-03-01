Париж значительно увеличит число заказов для гаубиц Caesar, которые поставляются Киеву

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню во время слушаний в Сенате рассказал о заказах на боеприпасы, размещенных в 2022 и 2023 годах. Приоритет, по словам господина Лекорню, отдан снарядам 155 мм, предназначенным для гаубиц Caesar, которые Париж поставляет Киеву.

Установленные на грузовиках 155-миллиметровые гаубицы могут производить высокоточный залп дальностью до 40 км и менять позицию, прежде чем противник откроет ответный огонь.

Министр напомнил, что в июле был размещен заказ на 5 тыс. 155-миллиметровых снарядов для Caesar. В этом году темпы заказов ускорятся, по состоянию на март будет размещен новый заказ на 16 тыс. снарядов калибра 155 мм, также планируются три заказа на годовое производство 15 тыс. боеприпасов калибра 155 мм и ракет для Mistral.

«Расходы, связанные с Украиной, будут выведены из следующей военной программы по согласованию с президентом и премьер-министром. Это позволит решить этот вопрос более демократичным образом»,— сказал министр обороны (цитата по BFM TV).

В ноябре 2022 года Себастьян Лекорню анонсировал передачу ВСУ шести Caesar. В январе стало известно, что Париж предоставит ВСУ дополнительно 12 гаубиц Caesar.

За развитием ситуации на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова