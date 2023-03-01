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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 371-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 1 марта

В Госдуму внесен законопроект о 15 годах лишения свободы за дискредитацию участников спецоперации. Rheinmetall поставит Украине системы ПВО, предназначенные для защиты Берлина. «Ведомости» узнали о создании реестра пострадавших от обстрелов предприятий. Власти Украины сообщили о пяти сбитых беспилотниках в Полтавской области. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:37. Список продуктов, ингредиентов и непродовольственных товаров, которым не требуются перецепка с европейских грузовиков на российские на границе, может резко сократиться, узнал «Ъ».

9:22. Передача платежной информации для ряда организаций с 1 марта запрещена в Telegram, WhatsApp, Viber, Discord и ряде других сервисов — Роскомнадзор.

8:59. Косметическая компания L'Occitane продала бизнес в России с опционом на возвращение, сообщает РБК.

8:51. В январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа сократились на 38% и составили $18,5 млрд на фоне западных ограничений и введении Евросоюзом и странами G7 потолка цен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:37. Цена за газ в Европе за зиму упала втрое — до $515 за 1 тыс. кубометров, следует из данных ICE.

8:36. Вячеслав Володин сообщил о внесении в Госдуму поправок в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции.

8:32. При поставках вооружений Украине Пентагон ориентируется на потребности Киева и обеспечение боеготовности американской армии, а не на соображения эскалации украинского конфликта, заявил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, передает «Интерфакс».

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 370-й

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