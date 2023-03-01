VK запланировала переезд

Интернет-компания VK планирует сменить юрисдикцию. По информации «Ведомостей», совет директоров одобрил возможность перевода с Британских Виргинских островов на остров Октябрьский в Калининградской области. При этом сама компания официально заявляла лишь о потенциальной редомициляции в РФ. Остров Октябрьский — это специальный административный район, где действует гибкий режим налогового и валютного регулирования. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники, VK уже ведет переговоры с региональными властями. В случае юридического переезда, согласно российскому законодательству, VK станет международной публичной компанией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

IT-группа могла выбрать из двух российских спецрайонов: Калининград и остров Русский в Приморском крае, напомнила юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. И оба варианта сейчас, по ее словам, более привлекательны, чем Виргинские острова:

«С 2018 года эти специальные районы большой популярностью не пользовались, потому что компании не понимали, зачем им менять тот же самый Кипр или Виргинские острова на острова Русский или Октябрьский. Преимуществ в этом не было. Но с 2022-го ситуация изменилась, появился смысл сменить привычные офшоры на Россию.

Там отличные условия, и плата на самом деле за это небольшая. Нужно инвестировать в регион всего 50 млн руб. и, по сути, только предоставить свои учредительные документы.

Релокация компании поможет ей, во-первых, сохранить благоприятный налоговый режим, а, во-вторых, избежать международных рисков, в том числе избежать сложностей с тем, что Британские Виргинские острова являются недружественным государством. Это значит, что любой денежный оборот между российскими структурами "ВКонтакте" и головным офисом затруднен. Эти сделки должны проходить через профкомиссию, то есть какой-либо оборот не является сейчас свободным».

Переезжая из зарубежных офшоров в российские, компании получают целый пакет преференций, в том числе нулевые проценты на полученные дивиденды, а также на доходы от продажи акций или долей в бизнесе. Кроме того, не облагаются налогом доходы российских бенефициаров международных холдинговых компаний за рубежом.

Еще задолго до начала военных действий на Украине на остров Октябрьский свои компании — «Русал» и En+ — перевел Олег Дерипаска, Дмитрий Мазепин принял такое же решение в отношении холдинга «Уралхим». А на острове Русский крупнейшими резидентами стали «СУЭК» Андрея Мельниченко, «дочка» «Роснефти» и компания Владимира Потанина «Интеррос».

И все же, несмотря на привлекательные условия и безопасность российской юрисдикции, эта гавань может оказаться ловушкой для бизнесменов, подчеркнул кандидат юридических наук Александр Захаров. По его словам, все дело в нестабильности отечественной правовой системы:

«То, что касается операционных доходов, тот тренд, который существует, исключает возможности осуществлять грубую налоговую оптимизацию в связи с переносами или применением специального режима. Да, безусловно, какие-то плюшки присутствуют в таких административных районах. Но они не настолько серьезные, чтобы говорить о том, что компания после нахождения там в течение какого-то времени будет и дальше эти преимущества иметь.

Я думаю, что все-таки надо ориентироваться на федеральное законодательство, в частности, в сфере налогов и сборов. То есть существует какой-то переходный период для резидентов или участников специальных административных районов. Мы не знаем, какое там будет дальше развитие и последует ли требование перехода в обычный режим налогообложения. Все будет определять налоговая политика, и, конечно, наши законодатели и политики».

Два специальных административных района на территории России появились пять лет назад. За это время в них зарегистрировались 125 компаний, но каждая вторая из них пришла в эти юрисдикции за один только прошлый год. В правительстве заявляли, что продлевают для резидентов этих районов действия налоговых и корпоративных льгот на 10 лет, то есть до 2039-го.

Потенциально отечественные офшоры могут рассчитывать на возврат компаний, которые увели из страны $13 млрд. В такую сумму по итогам 2021 года международные исследователи из группы Tax Justice Network оценили потери России из-за уклонения от уплаты налогов.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова