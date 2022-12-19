VK привлекло «среднее качество»

VK получила контроль в компании креативного продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова Medium Quality, которая занимается выпуском популярных шоу для YouTube. Студия будет делать новый эксклюзивный контент для видеоплатформ холдинга, но выпуск текущих шоу продолжит. Medium Quality сделка позволит развивать производство после отключения монетизации на YouTube, а VK — привлечь новую аудиторию, считают эксперты. Источники “Ъ” говорят, что студия получит значительный бюджет на производство при жестких показателях эффективности, которые повлияют на итоговую сумму сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на медиарынке рассказали, что VK закрыла сделку по покупке контрольной доли в студии Medium Quality креативного продюсера Comedy Club Production (входит в холдинг «Газпром-медиа») Вячеслава Дусмухаметова. Переговоры стартовали еще до начала военных действий на Украине, говорит один из собеседников “Ъ”.

«Исходно владелец хотел получить за актив несколько миллиардов рублей, но оценка даже тогда была сильно выше рынка»,— говорит источник “Ъ”. Он утверждает, что прямо сейчас в сделке нет денежной составляющей: господин Дусмухаметов получит «значительную сумму на производство», а заключительная оплата доли в компании определится в течение нескольких лет с учетом выполнения ряда условий. Другой источник “Ъ”, знакомый с деталями сделки, подтверждает, что она включает «инвестиции в производство новых шоу», а также «выполнение жестких KPI по ключевым метрикам, в том числе по просмотрам». В VK отказались от комментариев, в Comedy Club Production не ответили.

В таких проектах покупается в первую очередь экспертиза команды и продюсеров, в конкретном случае — господина Дусмухаметова, объясняет “Ъ” собеседник на рынке. По его словам, продюсеры Comedy Club, работающие на «Газпром-медиа», давно хотели «делать что-то без ТНТ», и VK дала на это бюджет, «в результате Слава (Дусмухаметов.— “Ъ”) продолжит делать контент для телеканалов ГПМХ, а диджитал-контент — для платформ VK».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Медиум Кволити Продакшен» зарегистрировано в 2018 году, в его штате 33 человека, выручка по итогам 2021 года — 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 132 млн руб. Medium Quality выпускает YouTube-проекты «Что было дальше?» (на канал проекта Labelcom подписано более 7,5 млн человек, но шоу не выходит с января), Big Russian Boss Show (2,7 млн), «Я себя знаю!» (1,4 млн), «Внутри Лапенко» (3,1 млн) и др. В 2021 году компания запустила видеостриминговую платформу The Hole для YouTube-шоу в мобильном формате. Перейдет ли VK библиотека контента и The Hole, источники “Ъ” не говорят. Один из них уточнил, что выпуск текущих шоу продолжится.

VK на протяжении 2022 года активно занималась подготовкой к масштабному запуску платформы «VK Видео». Сделка с Medium Quality позволит холдингу усилить позиции на рынке видеоконтента, считает один из собеседников “Ъ”. «Для Medium Quality это возможность развивать производство, после того как YouTube фактически закрыл монетизацию в РФ, а для VK — возможность привлечь новую аудиторию»,— полагает он. По данным VK, среднесуточное количество просмотров на платформе видеотехнологий VK (видео в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «VK Клипы») за одиннадцать месяцев увеличилось на 49%, до 2,75 млрд.

Сейчас все контентные сделки очень эффективны для монетизации, говорит глава рекламного подразделения Start Ads Алексей Боков. «На место любого западного рекламодателя пришли три местных бренда. А VK — главная площадка для размещения»,— отмечает он. Покупается контент и его производители с уже сложившейся растущей аудиторией, что даст хорошую синергию, считает продюсер, совладелец компании «Наше кино» Максим Рогальский.

При этом старая библиотека Medium Quality фактически не представляет ценности для VK, считает источник “Ъ” на рынке. «Аудитории такие шоу интересны в моменте, они быстро теряют популярность, кроме того, в части проектов был достаточно жесткий юмор, что по нынешним меркам может вызывать вопросы»,— говорит он. Еще одна проблема, по его словам, в том, что часть известных персонажей уже покинули проекты Medium Quality, поэтому продюсерам придется искать новых.

Юлия Тишина, Валерия Лебедева, Никита Королев