Рестораны отвели от налогов

Организаторы серой эквайринговой схемы для ресторанов зарабатывали на ней по 10 млрд руб. в год. РБК выяснил, как неизвестные помогали заведениям уходить от налогов. Для общепита создали целую сеть из подменных терминалов и теневых банков. Ядром был «Русский инвестиционный банк». Детали удалось выяснить, когда у расчетной небанковской кредитной организации отозвали лицензию. Расследование ведут Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС. Там назвали схему разломом эквайринга. Как она работала? И что грозит организаторам и рестораторам? Разбирался Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Официант приносит счет, оплата картой, терминал, чек — все как обычно. Кешбэк в конце месяца и выписка по платежу с «ресторанным» кодом торговой точки — все прозрачно, кроме одного — платеж не доходит до ресторана. Деньги отправляются другим путем (через подменный терминал, теневые банки), и их получают различные поставщики наличных — автосалоны, туроператоры и аптеки. И только после этого они возвращаются в ресторан — кэшем.

Это была, по сути, параллельная финансовая система, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Были подключены банки, была инфраструктура, позволявшая обрабатывать платежи, аналог того, что является национальной системой платежных карт "Мир", а также свои подключенные к этой системе терминалы. Деньги выводились из-под надзора через структуру, связанную с онлайн-казино. Не могли раскрыть так долго в первую очередь потому, что это была полноценная инфраструктура».

Чтобы подключиться к схеме, рестораторы связывались в мессенджере с анонимным менеджером и даже посещали презентацию в специальном шоуруме. Затем в ресторан приходили специалисты и устанавливали свои терминалы. На первых клиентах ее опробовали в 2018-м году. На пике — в 2021-м — она принесла организаторам от 8 до 10 млрд руб. Общий оборот достиг 100 млрд руб. — это более 5% рынка общепита.

Его игроки могли и не догадываться, что способ незаконый, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов: «Схема пришла не из ресторанов, а извне. Огромная структура, связанная с большим количеством банков, которую не видит или не осуждает ЦБ, работает несколько лет.

Они приходят в ресторан и говорят, мол, смотрите, все работает, все официально, обороты много-много миллиардов, это все практически законно. Но подобные структуры будут ловить».

Кто стоял за схемой, неизвестно. Ни имен организаторов, ни их клиентов на рынке общепита. Его игроки взяли курс на обеление, говорят в отрасли. Поэтому подключились к схеме, скорее всего, те заведения, которые не на слуху, говорит ресторатор Александр Сысоев:

«Мне кажется, это какие-то проекты, которые не на слуху, не в центре, специфичного уровня и, возможно, ночные транзакции. Это может ударить именно по той сфере, откуда эти имена. Условно говоря, если это небольшая сеть баров, то пройдутся по похожим форматам на предмет изучения их финансовой отчетности. Я очень сильно сомневаюсь, что это какой-то крупный игрок».

Участники надеются, что рестораторов не накажут за участие в серой схеме. Максимум — заставят доплатить налоги. А вот для организаторов все серьезнее. Уголовного дела пока нет, но один из вероятных сценариев — 210-я статья о преступном сообществе. А это до 20 лет лишения свободы.

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Сабина Адлейба