Депутаты Мосгордумы просят отредактировать закон о фейках

Депутаты Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия — За правду») и Евгений Ступин (КПРФ) указали на «неконституционность», по их мнению, статьи о распространении ложной информации о Вооруженных Силах РФ (ст. 207.3 УК РФ) и потребовали внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Анализ применения в Москве этой нормы (ее называют статьей о фейках об армии) они направили председателям Верховного суда (ВС) и Госдумы, а также уполномоченному по правам человека в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты Московской городской думы Михаил Тимонов (слева) и Евгений Ступин (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Депутаты Московской городской думы Михаил Тимонов (слева) и Евгений Ступин (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Статья «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации…» была введена в УК год назад, после начала военных действий на Украине. Статья предусматривает среди прочего наказание до 10 лет лишения свободы, а в ряде случаев — до 15 лет (если деяние повлекло «тяжкие последствия»).

К годовщине внесения изменений в УК депутаты Мосгордумы предложили поправить норму, рассказал «Ъ» депутат Михаил Тимонов. Он предоставил копии соответствующих обращений, направленных во вторник председателю ВС Вячеславу Лебедеву, председателю Госдумы Вячеславу Володину и омбудсмену Татьяне Москальковой.

«Практика применения названной статьи породила серьезные проблемы»,— констатируют депутаты.

По их мнению, не только правоохранительные органы, но и суды придают статье 207.3 УК РФ смысл, предполагающий установление истинности или ложности как фактических данных об использовании ВС РФ, так и оценочных суждений и мнений, которые невозможно проверить на предмет их достоверности. «Единственным критерием заведомой ложности информации признается ее несоответствие заявлениям Министерства обороны РФ»,— пишут депутаты. К обращению приложен 18-страничный анализ применения ст. 207.3 УК в Москве за прошедший год.

«Обстоятельством, отягчающим наказание, становится несогласие гражданина с официальной точкой зрения. Формулировки обвинений, предъявляемых по данной статье, зачастую не позволяют разграничить преступление, предусмотренное статьей 207.3 УК от административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП (о “дискредитации ВС РФ”.— “Ъ”)»,— говорится в обращениях депутатов Мосгордумы, которые также делают вывод «об антиконституционности данной статьи — прежде всего по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой».

Председателя ВС просят об «издании постановления Пленума ВС РФ», в котором судам будут четко разъяснены все вопросы, связанные с применением нормы.

Здесь же содержится просьба к ВС обратиться в Конституционный суд с запросом о конституционности ст. 207.3 УК РФ. В обращении к председателю Госдумы просьба иная: законодательно разграничить «распространение ложной информации» в УК и «дискредитацию» в КоАП, а также уточнить в УК само понятие «политическая ненависть», которую вменяют фигурантам.

Омбудсмена авторы просят «изучить практику рассмотрения судами уголовных дел по статье 207.3 УК», направить («в случае согласия Верховного суда») жалобу в КС «на нарушения прав и свобод граждан», а также ходатайства в российские суды о проверке уже вступивших в силу приговоров.

Мария Старикова