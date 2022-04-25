У сведений об армии выросла недостоверность

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Юристы, опрошенные “Ъ”, фиксируют расширение практики применения ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ). Норме нет и двух месяцев, однако уже известно о 38 фигурантах дел, возбужденных по ней Следственным комитетом России (СКР). Подобные дела все чаще открывают по второй части ст. 207.3 УК. Адвокаты надеются на вмешательство Конституционного суда (КС), который при поступлении соответствующего обращения сможет разъяснить правоприменителям разницу и порядок привлечения к уголовной ответственности по ст. 207.3 и к административной — по ст. 20.3.3 КоАП: по ней, посчитали правозащитники, уже составлено около 1,3 тыс. протоколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Адвокат Сергей Подольский сообщил в воскресенье о возбуждении уголовного дела в отношении журналистки Марии Пономаренко за распространение ложной информации об армии РФ. Девушку задержали в Санкт-Петербурге в субботу днем и после допроса в СК предъявили обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за опубликованное в Telegram-канале сообщение, касающееся разрушенного драмтеатра в Мариуполе. «Это единственный эпизод, который вменяется Марии. Пост был сделан 17 марта, вину она не признает»,— сказал “Ъ” господин Подольский, уточнив, что меру пресечения журналистке изберут в понедельник.

О возбуждении двух похожих дел стало известно в пятницу, 22 апреля. Их фигурантами стали медиаменеджер Илья Красильщик (экс-гендиректор «Яндекс.Лавки») и оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Господину Красильщику, который с начала «спецоперации на Украине» находится за пределами РФ, вменили первую часть ст. 207.3 УК за пост об убийствах гражданских лиц в украинской Буче. Комментируя уголовное дело, господин Красильщик сообщил, что окончательно покидает «Яндекс» и «не планировал» возвращаться в Россию. Владимир Кара-Мурза на момент возбуждения уголовного дела отбывал 15 суток административного ареста за «неповиновение требованиям полиции» (ст. 19.3 КоАП); в пятницу у политика должна была состояться апелляция в Мосгорсуде, однако его сначала доставили на допрос в СКР, а затем — в Басманный суд, который избрал ему меру пресечения по уголовному делу в виде месяца СИЗО. В пресс-службе суда сообщили, что господин Кара-Мурза обвиняется в публичном распространении ложной информации об армии РФ «по мотивам политической, идеологической или религиозной ненависти» (то есть по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Из протокола о возбуждении дела следует, что политику вменяют один эпизод — выступление 15 марта перед членами палаты представителей штата Аризона (США), где он распространил «заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для бомбардировок родильных домов, больниц и школ» на Украине, «чем причинил существенный вред интересам РФ». Протокол опубликовал адвокат Вадим Прохоров, из документа также следует, что дело возбуждено 12 апреля, в день ареста господина Кара-Мурзы за неповиновение полицейским у собственного дома в Москве.

Юристам на этот момент известно в общей сложности о 38 фигурантах уголовных дел о распространении заведомо ложных данных о вооруженных силах, указывает глава международной группы «Агора» Павел Чиков. Девять из них — журналисты. Уголовных дел, по его словам, может быть больше — некоторые из них СКР возбудил «в отношении неустановленных лиц». Господин Чиков отмечает, что правоприменитель считает соответствующей действительности «только информацию, которую сообщает Минобороны РФ»: «Если кто-то распространяет информацию, противоречащую официальной, возникает риск уголовного преследования. Грубо говоря, в относительной безопасности те, кто высказывается о событиях, которые Минобороны РФ еще не комментировало». Эксперт отмечает, что в марте, когда в УК была введена ст. 207.3, дела чаще возбуждали «по первой части», но в последний месяц тактика изменилась — дел «все больше» по второй части и, как правило, по пунктам «а» и «д» — то есть вменяется распространение ложной информации «с использованием служебного положения» или «по мотивам политической, идеологической ненависти».

Ст. 207.3 УК РФ была принята после начала «специальной военной операции» и вступила в силу 4 марта. Депутаты Госдумы объясняли ее появление необходимостью «защиты интересов российской армии». Первая часть статьи (публичное распространение заведомо ложной информации) предусматривает среди прочего штраф от 700 тыс. до 1,5 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Вторая часть (то же самое «с использованием служебного положения», «группой лиц», «с искусственным созданием доказательств обвинения», «из корыстных побуждений» или «по мотивам ненависти») предполагает в том числе штраф от 3 млн до 5 млн руб. или лишение свободы от пяти до десяти лет. Третья часть (если «распространение ложной информации» повлекло «тяжкие последствия») наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет; случаев квалификации по этой части правозащитники пока не фиксировали.

«Дела о "фейках" про армию — это калька дел о "фейках" про коронавирус, за которые привлекали людей, если они распространяли информацию, не соответствующую позиции Роспотребнадзора»,— напоминает Павел Чиков о практике применения статьи за «ложную информацию» о COVID-19 (ст. 207.1 УК). Ее ввели в 2020 году; из данных Судебного департамента РФ следует, что всего в 2020 и 2021 годах по ней осудили шесть человек. По сравнению с «ковидными фейками» норму о «фейках армейских» стали применять «крайне стремительно», обращает внимание Павел Чиков: «4 марта в 15:30 Совет федерации одобрил законопроект, в 22:00 его опубликовали с подписью президента, и уже за публикации 5 марта людей начали привлекать». В пример господин Чиков приводит дело кемеровского журналиста Андрея Новашова, в отношении которого возбудили уголовное дело за пост, «сделанный через два с половиной часа после опубликования закона».

Среди наиболее резонансных дел, возбужденных в связи с высказываниями о происходящем на Украине, дела блогера Вероники Белоцерковской, журналиста Александра Невзорова (оба за пределами России, господин Невзоров внесен в реестр СМИ-иноагентов), учредителя газеты «Листок» Сергея Михайлова (Горно-Алтайск), главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева, а также Сергея Клокова — сотрудника московского управления МВД, телефон которого прослушивался с начала февраля и который обвиняется по трем эпизодам (каждый из них — телефонный разговор), и петербургской художницы Александры Скочиленко (ей вменяют замену ценников в одном из магазинов на листовки об обстреле Мариуполя).

Адвокат Сергей Подольский подтверждает участившуюся практику применения второй части ст. 207.3 и отмечает, что защитникам остается неясным принцип квалификации: «Александра Скочиленко сидит в СИЗО по обвинению в уголовном преступлении, а Андрей Македонов, точно так же раскладывавший ценники, привлекался по административной статье. На каждом административном процессе о "дискредитации" я прошу суды обратиться за разъяснениями в КС, но они этого не делают. Видимо, придется ждать, пока кто-то из фигурантов дойдет до Верховного суда и затем пойдет в Конституционный».

Господин Подольский имеет в виду ст. 20.3.3 КоАП — «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Норма была введена 4 марта, она предполагает штраф от 30 до 50 тыс. руб. для физлиц либо от 50 до 100 тыс. руб., если действия «создали угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан». По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов), составлено уже не менее 1258 административных протоколов по этой статье. Известны десятки случаев, когда фигурантами таких дел становились участники пикетов с пустыми плакатами, символами «*» вместо букв, требованиями «мира», слоганами «фашизм не пройдет», цитатами из выступлений Владимира Путина и стихов Николая Некрасова, а также люди, оштрафованные «за выражение молчаливой поддержки» участникам пикетов, и люди, гулявшие в одежде и обуви цветов украинского флага. Один из последних на сегодняшний день протоколов составлен в воскресенье на Сергея Мельникова — в православный праздник Пасхи мужчина вышел к храму Христа Спасителя с плакатом, на котором заглавные буквы «ХВ» были «расшифрованы» как антивоенное высказывание.

Мария Старикова