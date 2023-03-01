Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара не присоединится к санкциям против Москвы даже под давлением

Анкара не поддерживает какие-либо односторонние санкции против других стран, вводимых без поддержки ООН. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. В вопросе ограничительных мер Турция сама принимает решения, отметил он.

«Мы не присоединяемся к каким-либо односторонним санкциям, поддерживаем только те, которые введены при поддержке ООН. Так что это касается не только России, но мы также не поддерживаем санкции в отношении Ирана или каких-либо других стран»,— так господин Чавушоглу ответил на вопрос о том, как долго Анкара сможет сопротивляться введению санкций против Москвы, перед встречей со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Индии (цитата по «РИА Новости»). Глава турецкого МИДа подчеркнул, что у его страны нет необходимости сопротивляться и никто не может оказывать давление на Анкару.

Во время встречи турецкий министр также поблагодарил главу МИД РФ за помощь Москвы в ликвидации последствий землетрясений.

Турция также отвергает подозрения США в поставках электроники двойного назначения в Россию. В начале февраля высокопоставленный представитель Минфина США Брайан Нельсон во время общения с представителями турецкого правительства и бизнеса предостерег их от нарушения санкций. В августе 2022 года США предупредили турецкий бизнес о санкциях против него за сотрудничество с Россией. Тогда и в нынешнем году турецкие власти отрицают возможность нарушения западных санкций против России.

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Мария Федотова