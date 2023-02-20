Турция отвергла подозрения в поставках электроники двойного назначения в Россию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не экспортирует товары, которые могли бы использоваться российской оборонной промышленностью. Ранее представитель Минфина США призвал турецкий бизнес принять дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать сделок, связанных с потенциальной передачей России технологий двойного назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мевлют Чавушоглу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Мевлют Чавушоглу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это неправда, что мы экспортировали в Россию такую продукцию, как электроника … которая может быть использована в оборонной промышленности»,— заявил господин Чавушоглу на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном (цитата по Financial Times). «Мы попросили США уведомить, если будут какие-либо нарушения по этому вопросу»,— отметил министр.

Мевлют Чавушоглу также заявил, что Турция не допустит нарушения санкций США и Европы в Турции или с ее участием. Господин Чавушоглу пояснил, что увеличение объема турецко-российской торговли в большой степени обусловлено значительным импортом в Турцию газа и энергоносителей, его слова приводит Reuters.

2 и 3 февраля высокопоставленный представитель Минфина США Брайан Нельсон во время общения с представителями турецкого правительства и бизнеса предостерег от нарушения санкций. «Необходимо принять дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать сделок, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом»,— привел слова господина Нельсона Минфин (цитата по Reuters). Речь шла о возможном экспорте в Россию химикатов, микрочипов и другой продукции.

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Мария Федотова