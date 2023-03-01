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Коммерсантъ FM
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Пригожин не наблюдает признаков отхода ВСУ из Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что информация о возможном отступлении украинских вооруженных сил из Бахмута (Артемовск) не соответствует действительности. По его словам, на этом направлении «десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление». При этом «кровопролитность боев» увеличивается с каждым днем. Аудиосообщение Евгения Пригожина опубликовала его пресс-служба.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский заявил, что при необходимости украинская армия может «стратегически отступить из Бахмута». Однако он подчеркнул, что окончательное решение остается за военными.

О том, что военнослужащим Украины, возможно, придется оставить город, писал The Times. Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее неоднократно сообщал о тяжелой ситуации на донецком направлении, подчеркнул, что Киеву важно отстоять Бахмут, «но не любой ценой и чтобы все погибли».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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