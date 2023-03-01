Советник Зеленского допустил отступление ВСУ из Бахмута в случае необходимости

Советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могут в случае необходимости стратегически отступить из Бахмута (Артемовск). По его словам, решение об отходе из города останется за военными.

«Россия сейчас пытается окружить Бахмут, и для этого они используют своих лучших наемников из ЧВК "Вагнер", очевидно, лучше всего обученных и наиболее опытных. Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят — потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так»,— сказал Александр Роднянский в интервью CNN.

Александр Роднянский добавил, что ВСУ укрепили район к западу от Бахмута. По его мнению, отступление украинских военных не означало бы быстрое продвижение российских войск, а контрнаступление Украины «не за горами».

Бои за Бахмут продолжаются с лета 2022 года. В феврале президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев не будет сражаться за Бахмут любой ценой. По информации The Times, официальные лица на Западе и в Киеве считают, что украинским войскам вероятно придется отступить из Бахмута. The Washington Post писала, что американские военные аналитики считают, что Киеву не удастся одновременно удерживать город и попытаться осуществить контрнаступление.

Что происходит на 371-й после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко