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Коммерсантъ FM
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The Times: западные и украинские чиновники допускают отступление ВСУ из Бахмута

Официальные лица на Западе и в Киеве считают, что украинским войскам, возможно, придется отступить из Бахмута (Артемовск), сообщили источники The Times. По информации газеты, чиновники осознают, что ВСУ могут окружить и отрезать от путей снабжения.

Как отмечает The Times, в свете успехов российских войск Украина стала преуменьшать значение боев за Бахмут. Однако один из источников на Украине сказал газете, что отступление ВСУ из Бахмута позволит России «перегруппироваться, подтянуть больше ресурсов и выдвинутся, чтобы атаковать нас».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в феврале заявлял, что Киеву важно отстоять Бахмут, «но не любой ценой и чтобы все погибли». По его словам, Украина будет «воевать, пока это разумно».

Бои за Бахмут продолжаются с лета 2022 года. По информации СМИ, США советуют Украине сосредоточить внимание на контрнаступлении на юге, а не на боях за Бахмут. Как писала газета The Washington Post, американские военные аналитики считают, что Киеву не удастся одновременно удерживать город и попытаться осуществить контрнаступление. Белый дом считает, что отступление из города не будет иметь стратегического значения.

Как страны Запада поддерживали Украину в годовщину ввода войск РФ — в материале «Ъ» «Наступление, санкции и мир».

Леонид Уварчев

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