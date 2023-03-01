Полиция задержала 50 подростков в Нижнем Новгороде во избежание массовой драки

Сотрудники полиции задержали несколько десятков человек в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, чтобы предотвратить массовую драку 28 февраля. Среди задержанных оказались около 50 несовершеннолетних, сообщили «Ъ-Приволжье» в областном ГУ МВД РФ.

Предположительно, в районе торгового центра «Крым» выяснить отношения собрались представители молодежной субкультуры поклонников аниме «ЧВК Рёдан» и их противники. Драки не случилось, так как в ситуацию вмешался ОМОН. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства случившегося.

Со всеми участниками событий провели профилактические беседы. Совершеннолетних отпустили домой, несовершеннолетних передали родителям.

Сотрудники полиции считают, что инициатором акции был несовершеннолетний ученик одного из учебно-воспитательных учреждений города. Ранее в отношении его матери был составлен протокол за то, что молодой человек находился пьяным в общественном месте.

Как ранее писал «Ъ», за последнюю неделю в российских соцсетях «завирусились» десятки видеороликов с драками подростков, причисляющих себя к молодежной субкультуре поклонников аниме «ЧВК Рёдан». МВД РФ ищет в этих событиях «украинский след», а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал пресекать противоправные действия подростков, относящихся к «псевдосубкультуре, которая ничего хорошего не несет нашей молодежи».

Андрей Репин