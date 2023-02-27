Что нужно знать о «ЧВК Рёдан»

В России проходят задержания подростков, которые относят себя к молодежной культуре «ЧВК Рёдан». Причиной стали массовые драки в торговых центрах, включая московские «Авиапарк» и «Маркос-молл». Кто такие «ЧВК Рёдан» — в материале «Ъ».

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С чего начался скандал вокруг «ЧВК Рёдан»

19 февраля в Москве в ТЦ «Авиапарк» произошла стычка между подростками. По информации канала «112», конфликт начался, когда молодые люди из одной компании попытались отобрать стулья, которые заняли подростки из другой компании. Позже стало известно, что отношения выясняли представители двух молодежных субкультур — «Цб не мит» и «ЧВК Рёдан».

20 февраля похожий инцидент произошел в московском ТЦ «Маркос-молл». Видео потасовок попали в социальные сети и спровоцировали стычки в торговых центрах по всей стране. СМИ сообщали о столкновениях в Санкт-Петербурге, Туле, Курске, Новосибирске, Ростове, Ярославле, Казани.

23 февраля несколько несовершеннолетних избили подростка и распылили в него газ из баллончика на станции метро «Лубянка». Зачинщиком также оказался член группировки «Рёдан». Позже Черемушкинский суд Москвы заключил его под домашний арест по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

24 и 25 февраля в Москве в ТЦ «Авиапарк» и «Маркос-молл» произошли новые стычки между подростками. По информации ТАСС, только 24 февраля полиция задержала 226 человек, из которых 188 — подростки. Около 37 человек имели при себе газовые баллончики, ножи и оружие для страйкбола. На родителей восьми из задержанных составили протоколы по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). По данным «РИА Новости», за два дня полиция задержала около 350 человек (319 из них — несовершеннолетние).

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Фото: @chvk_ryodan Кадр драки подростков

Фото: @chvk_ryodan

Кто такие «ЧВК Рёдан»

Интернет-сообщества «Рёдан» объединяют поклонников комиксов-манги «Хантер х Хантер», выходящих в журнале Weekly Shonen Jump с 8 марта 1998 года. В этой серии комиксов антигероем выступает преступная группа под названием «Геней Рёдан». Ее также называют «Труппой теней» или «Пауком». Сокращение ЧВК в названии сообщества «ЧВК Рёдан» означает «частная военная компания». Его члены говорят, что использовали аббревиатуру в качестве шутки.

Члены группировки носят черные волосы, клетчатые штаны, черно-белые шарфы и кофты с изображениями 12-лапых пауков и цифры «четыре».

Во «ВКонтакте» существует несколько сообществ «Рёдан». Одно из крупнейших создано в сентябре 2022 года и насчитывает около 190 тыс. подписчиков. Подростки обмениваются там мемами, музыкальными записями и ссылками на мерч.

Некоторые СМИ сообщали, что в сообществах, связанных с «ЧВК Рёдан», также встречается агрессивный или националистический контент. По информации SHOT, в полицию подано восемь заявлений из-за сообщений с угрозами взрыва в общественных местах. Судя по размещенным в мессенджерах декларациям «пауков», некоторые из них выступают против присутствия в местах их проживания мигрантов и кавказцев, а также «гопников», к которым они причисляют и футбольных фанатов.

По словам школьников, члены «ЧВК Рёдан» сами нередко сталкиваются с агрессией со стороны околофутбольных хулиганов (известны как «офники»). К ним придираются из-за необычного внешнего вида, требуют «пояснить за шмот» и избивают. В соцсетях существуют группы, в которых публикуются видео таких избиений членов «Рёдан», оскорблений или насильственного состригания им волос (например, «анти-Рёдан»).

Как отреагировали власти

После серии столкновений возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по инцидентам на станции метро «Лубянка» и в ТЦ на Ходынском поле. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также поручил выяснить обстоятельства драки, происшедшей 25 февраля в Туле возле ТЦ «Макси». Потасовка началась в результате словесной перепалки между двумя группами подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

По информации канала Baza, московские полицейские 25 февраля получили распоряжение отлавливать всех подростков с приметами «ЧВК Рёдан».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала «Рёдан» очевидно депрессивно-агрессивной субкультурой. По ее мнению, в среде поклонников аниме многие «исповедуют насилие» и готовы его применить.

Как отреагировали на скандал в «ЧВК Рёдан»

После происшедшего в пабликах и каналах «Рёдан» появилась плашка, что сообщества созданы «только с целью юмора» и «не пропагандируют насилие/порнографию/призывы к суициду/надругательства над нациями и другими религиями».

Руководители одной из крупнейших групп «Рёдан» во «ВКонтакте» опубликовали извинения, в которых отметили, что люди, оскорбляющие чью-либо религию и национальность, не имеют отношения к ним, подобный негатив «идет от недалеких людей». Местные СМИ также сообщали, что новосибирское сообщество заявило о прекращении существования после стычек в ТЦ.

По словам собеседника издания «Мел» из рядов «Рёдан», из-за популярности видео с дракой в ТЦ «Авиапарк» на группу «Рёдан» начали активно подписываться агрессивно настроенные люди: «Из группы друзей мы стали для всех ОПГ, цель которой — драки и отстаивание своих прав… Ни у основателей, ни у изначальных членов данного сообщества таких целей не было и нет».