Глава РСПП Шохин: правительство может обсудить с бизнесом взнос в бюджет на следующей неделе

Правительство и бизнес могут обсудить условия единовременной выплаты в бюджет на следующей неделе. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я думаю, на следующей неделе, скорее всего, мы будем готовы к тому, чтобы посмотреть цифры. Потому что без цифр сейчас уже дискуссия — как бы топтание на месте. Когда мы увидим цифры и договоримся по ряду других параметров, например МСП»,— сказал господин Шохин журналистам (цитата по ТАСС).

Александр Шохин также сообщил, что услышал о пятипроцентной планке взноса в федеральный бюджет от разницы в прибыли от журналистов. «Понимаете, во-первых, договорились, что мы берем среднюю цифру прибыли по налоговому учету за два года — 2022–2021, делим пополам, получаем среднюю годовую. Берем два доковидных года, об этом Антон Германович (Силуанов, глава Минфина.— "Ъ") сказал, делим пополам, потом смотрим на разницу. Потом начинаем обсуждать те же предложения, которые Минфин высказал»,— сказал Александр Шохин, его слова приводит агентство.

8 февраля вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство ведет переговоры с крупным бизнесом о добровольных взносах в бюджет из дохода за 2022 год. 17 февраля министр финансов России Антон Силуанов пояснил, что правительство рассчитывает пополнить бюджет за счет взноса крупного бизнеса, за исключением нефтегазового сектора, на 300 млрд руб. 21 февраля Александр Шохин рассказал, что российские власти согласовали с бизнесом единовременный платеж как обязательный. Он также сказал, что не понимает, как считать «сверхдоход» компаний, когда он «по сути сверхдоходом не является».

По информации «Интерфакса», размер разового взноса крупных компаний в российский бюджет может составить около 5% от разницы между суммарной прибылью крупных компаний за 2021–2022 годы и 2018–2019 годы.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Налог на удачу" определяется с плательщиками».

Олеся Павленко