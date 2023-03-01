«Казахстан можно поздравить»

На пресс-конференции в Астане госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Казахстан в поддержке и обещал жесткий ответ Китаю, если он поддержит Москву. Глава Госдепа находится в азиатском турне. Из Казахстана он отправится в Таджикистан, а затем на министерскую встречу «двадцатки» в Дели. В Кремле отказались комментировать поездку Блинкена. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что бывшие советские азиатские республики имеют большие шансы укрепить свои позиции.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Госсекретарь США Энтони Блинкен не жалел комплиментов в адрес руководства Казахстана. Заверил страну в поддержке, уважении суверенитета, одобрил политические реформы. Что интересно, он поблагодарил местные власти за помощь более чем 200 тыс. россиян, которые покинули родину с февраля прошлого года. В ответ высокий гость получил заверения в дальнейшем сотрудничестве по многим направлениям, представляющим взаимный интерес.
Суть всего этого понятна. Можно назвать это битвой за Среднюю Азию или еще как-то. Американская программа-минимум — пусть не перерезать, но хотя бы частично перекрыть возможность обхода антироссийских санкций. Казахстан — одно из основных соответствующих направлений.
Понятно, что президент республики Касым-Жомарт Токаев не может однозначно сказать Америке «да» — он по-прежнему зависит от России. Но нельзя же взять и отказать высокому гостю и важному партнеру. Так не поступают — это противоречит восточному гостеприимству. Так что некие действия, скажем так, не в пользу РФ неизбежно последуют. Скорее всего, мы это уже скоро увидим.
Отношения Москвы и Астаны, несмотря на заявления о вечной дружбе, складываются в последнее время непросто — постоянно их что-то да омрачает.
Об этом также очень много сказано, и нет смысла вновь повторяться. Между тем мы подошли к главному: знал ли господин Токаев еще год назад, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки лично приедет к нему заверить в вечной дружбе? И что председатель КНР Си Цзиньпин совершит свой первый официальный визит после пандемии именно в Казахстан, дабы опять же лично предоставить ему гарантии безопасности?
И Российская Федерация теперь от него также зависит, пусть зависимость эта и обоюдная пока что. Было указание Токаева ее постепенно снижать. Казахстан можно поздравить — его влияние в Азии в целом и на постсоветском пространстве в частности растет буквально с каждым днем. Так, глядишь, республика станет финансовым и бизнес-центром бывшего СССР и Центральной Азии.
Впрочем, не будем забегать вперед. Госсекретарь Энтони Блинкен в рамках своего азиатского турне встречается также с коллегами из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. И там будут заверения в дружбе, поддержке и, наверное, некие пряники. Эти бывшие республики тоже зависят от России, поэтому не смогут прямо сейчас оторваться от Москвы.
Однако нетрудно предположить, что и они в новой реальности приобретают дополнительную значимость. И тональность их общения со стратегическим партнером неизбежно изменится — жесткие нотки и требования большего уважения зазвучат все различимее. Начало этого процесса мы уже видели. Конечно, многое, если не все, зависит от дальнейшего развития событий. Но пока сценарий не в пользу России.
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