«Казахстан можно поздравить»

На пресс-конференции в Астане госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Казахстан в поддержке и обещал жесткий ответ Китаю, если он поддержит Москву. Глава Госдепа находится в азиатском турне. Из Казахстана он отправится в Таджикистан, а затем на министерскую встречу «двадцатки» в Дели. В Кремле отказались комментировать поездку Блинкена. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что бывшие советские азиатские республики имеют большие шансы укрепить свои позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Госсекретарь США Энтони Блинкен не жалел комплиментов в адрес руководства Казахстана. Заверил страну в поддержке, уважении суверенитета, одобрил политические реформы. Что интересно, он поблагодарил местные власти за помощь более чем 200 тыс. россиян, которые покинули родину с февраля прошлого года. В ответ высокий гость получил заверения в дальнейшем сотрудничестве по многим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Суть всего этого понятна. Можно назвать это битвой за Среднюю Азию или еще как-то. Американская программа-минимум — пусть не перерезать, но хотя бы частично перекрыть возможность обхода антироссийских санкций. Казахстан — одно из основных соответствующих направлений.

Понятно, что президент республики Касым-Жомарт Токаев не может однозначно сказать Америке «да» — он по-прежнему зависит от России. Но нельзя же взять и отказать высокому гостю и важному партнеру. Так не поступают — это противоречит восточному гостеприимству. Так что некие действия, скажем так, не в пользу РФ неизбежно последуют. Скорее всего, мы это уже скоро увидим.

Отношения Москвы и Астаны, несмотря на заявления о вечной дружбе, складываются в последнее время непросто — постоянно их что-то да омрачает.

Об этом также очень много сказано, и нет смысла вновь повторяться. Между тем мы подошли к главному: знал ли господин Токаев еще год назад, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки лично приедет к нему заверить в вечной дружбе? И что председатель КНР Си Цзиньпин совершит свой первый официальный визит после пандемии именно в Казахстан, дабы опять же лично предоставить ему гарантии безопасности?

И Российская Федерация теперь от него также зависит, пусть зависимость эта и обоюдная пока что. Было указание Токаева ее постепенно снижать. Казахстан можно поздравить — его влияние в Азии в целом и на постсоветском пространстве в частности растет буквально с каждым днем. Так, глядишь, республика станет финансовым и бизнес-центром бывшего СССР и Центральной Азии.

Впрочем, не будем забегать вперед. Госсекретарь Энтони Блинкен в рамках своего азиатского турне встречается также с коллегами из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. И там будут заверения в дружбе, поддержке и, наверное, некие пряники. Эти бывшие республики тоже зависят от России, поэтому не смогут прямо сейчас оторваться от Москвы.

Однако нетрудно предположить, что и они в новой реальности приобретают дополнительную значимость. И тональность их общения со стратегическим партнером неизбежно изменится — жесткие нотки и требования большего уважения зазвучат все различимее. Начало этого процесса мы уже видели. Конечно, многое, если не все, зависит от дальнейшего развития событий. Но пока сценарий не в пользу России.

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