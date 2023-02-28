«За Среднюю Азию предстоит ожесточенная геополитическая схватка»

Глава американского Госдепа начинает турне по Средней Азии, 28 февраля Энтони Блинкен должен посетить Казахстан. В Астане он примет участие в заседании министров группы «5+1». Помимо Казахстана, в нее входит Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан, а также США. Кроме того, руководитель американской дипломатии проведет отдельные двусторонние переговоры с главами МИД стран-участниц. Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, цель Вашингтона — оторвать от Москвы ее союзников или как минимум убедить их более четко соблюдать режим западных санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен начинает среднеазиатское турне, в ходе которого посетит Казахстан и Узбекистан, а также примет участие в министерской встрече по формуле «5+1» с руководителями МИД всех пяти государств региона. Помимо этого, Блинкен проведет отдельные переговоры с каждым из своих среднеазиатских коллег.

Цель американской дипломатии ясна, понятна и никем в Вашингтоне в общем-то не скрывается — оторвать страны Центральной Азии от России. Еще год назад эта миссия показалась бы невыполнимой. Все пять стран региона были теснейшим образом связаны с Москвой, три из пяти входят в ОДКБ — военный блок под ее эгидой. И даже те, кто не входит, считали Кремль главным партнером в области безопасности.

Насколько эффективно и масштабно Москва может осуществить военную акцию в регионе, она показала в январе прошлого года, организовав операцию сил ОДКБ, которые помогли властям Казахстана восстановить порядок в стране после бурных событий, названных попыткой госпереворота.

Но 24 февраля 2022 года все изменилось. После неоднозначных итогов первого года спецоперации на Украине у многих соседей Москвы стали появляться сомнения в ее безоговорочной военной мощи. Еще хуже ситуация в политическом и экономическом плане. В глазах Запада Россия стала токсичной, и любые связи с ней, особенно помощь в обходе санкций, могут создать проблемы в отношениях государств Центральной Азии с США и Евросоюзом.

Столь жесткого давления, как в случае с Сербией, на среднеазиатские республики Вашингтон и Брюссель пока не оказывают, но угрозы вторичных санкций периодически звучат. И местные лидеры вынуждены их учитывать — так, после ультиматума Министерства финансов США в большинстве государств региона стало невозможно использовать карты «Мир».

Конечно, о присоединении стран Центральной Азии к антироссийским санкциям речь пока не идет. Экономические связи с Москвой не только не свернуты, но и расширились, что было неизбежно с учетом постепенного закрытия для россиян европейского и американского направлений. Именно через бывшие советские республики в Россию идет значительная часть параллельного импорта. Это одно из немногих окон во внешний мир, оставшихся сегодня у Москвы. И Вашингтон усилиями госсекретаря Блинкена, естественно, попытается это окно если не совсем закупорить, то хотя бы прикрыть.

Удастся ли это США? Здесь главный вопрос в том, что они смогут предложить взамен. Надо учесть, что государства Центральной Азии, в отличие от уже упомянутой Сербии, географически и геополитически связаны с Западом гораздо меньше, чем со своими двумя могущественными соседями — Россией и Китаем. И при всем желании им было бы сложно однозначно уйти в сферу влияния Запада. Москва, даже ослабленная и изолированная, останется в этом регионе одним из ключевых игроков. А Пекин будет только усиливать свои позиции, и без того очень прочные во всех постсоветских государствах Центральной Азии.

В общем, геополитическая схватка за этот регион предстоит ожесточенная. И, несмотря на амбициозные планы Энтони Блинкена, нет уверенности, что Запад выйдет из нее победителем.

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