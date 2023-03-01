МЭА: доходы России от экспорта нефти и газа в январе рухнули на 38%

В январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа сократились на 38% и составили $18,5 млрд на фоне западных ограничений и введении Евросоюзом и странами G7 потолка цен. За аналогичный период 2022 года доходы страны составили $30 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля, меры западных стран в отношении экспорта российских энергоносителей достигли своей цели по стабилизации нефтяных рынков и сокращению доходов России.

«Мы ожидаем, что снижение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. В среднесрочной перспективе сокращения доходов будут еще выше из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям»,— приводит Reuters слова господина Бироля.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на российскую нефть, также с этого дня был установлен потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года действует эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты. Для «восстановления рыночных отношений» Россия 10 февраля объявило о планах сократить в марте добычу нефти на 500 тыс. б.с.

По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, потолок цен обходится России в $172 млн ежедневно. В результате обрушения стоимости Urals дефицит российского бюджета в январе составил около 1,8 трлн руб. Тем не менее, по данным «Ъ», в феврале российские нефтекомпании увеличили среднесуточную добычу нефти и конденсата почти на 2% относительно января.

Подробнее — в материале «Ъ» «Так тому и добыть».

Милена Костерева