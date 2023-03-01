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Коммерсантъ FM
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Стопроцентная гибкость

Белый дом подвел итоги исполнения нацпроектов и госпрограмм

Правительство вчера подвело предварительные итоги реализации нацпроектов и госпрограмм в 2022 году — заявлено о почти стопроцентном уровне исполнения планов и расходования выделенных на них бюджетных средств. Такой результат объясняется повышением гибкости администрирования — например, закреплением за Белым домом возможности «перебрасывать» средства между госпрограммами и объектами. Этот подход будет реализовываться и далее — в 2023 году для удержания высоких темпов исполнения госрасходов при дефицитном бюджете регионы смогут получать предусмотренные на будущие годы средства в виде казначейских займов.

Председатель правительства Михаил Мишустин

Председатель правительства Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Председатель правительства Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом запустил серию «стратегических сессий», на которых будет оцениваться развитие экономики в сложившихся новых внешних и внутренних условиях. Первая такая сессия была посвящена итогам 2022 года в части реализации нацпроектов и госпрограмм. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, реализация планов и кассовое исполнение по нацпроектам близки к 100%, по госпрограммам «результаты чуть скромнее — касса около 98%, но динамика положительная». Для сравнения — степень исполнения нацпроектов в 2021 году оценивалась в 98,5%, полнота расходования средств на них — также в 98,5%, на госпрограммы — в 97,6%.

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что представленные данные являются предварительными — окончательные итоги ведомство подведет в апреле. Напомним, госпрограммы (всего их около 40), по сути, являются описанием бюджетных расходов и их взаимосвязи со стратегическими целями властей. Они охватывают примерно 80% всех государственных трат, в минувшем году на них было выделено 19,5 трлн руб.

Эффективность исполнения госпрограмм ранее не раз вызывала нарекания. Перелом произошел в 2020 году — с введением антикризисных полномочий правительства, предусматривающих более гибкое администрирование госпрограмм (в частности, возможность «перебрасывания» средств между госпрограммами или объектами). С прошлого года эти временные полномочия были закреплены на постоянной основе. При этом сам институт госпрограмм был переформатирован — за счет синхронизации с национальными целями, закрепления кураторов на уровне вице-премьеров и введения ответственности за неисполнение планов, а также цифровизации мониторинга (см. “Ъ” от 5 декабря). Как пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, все это позволяет отслеживать реализацию программ в режиме реального времени и своевременно реагировать на риски неисполнения тех или иных мероприятий.

Свою роль в достижении высоких темпов исполнения госпрограмм и нацпроектов, очевидно, сыграло и опережающее финансирование по ряду направлений — в частности, «переброска» средств, заложенных в бюджете на последующие годы, например, для ускоренного строительства дорог. Как следовало из слов Михаила Мишустина на вчерашнем заседании, эта практика будет расширена. «Средства на нацпроекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на следующий год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас — через беспроцентные казначейские кредиты»,— пояснил премьер.

Отметим, что это позволит продолжать увеличивать госрасходы в условиях дефицитного бюджета и падения поступлений — удерживая темпы исполнения госпрограмм и нацпроектов. Впрочем, они, как известно, предусматривают и внебюджетное участие, которое в этом году планируется дополнительно простимулировать. Как ранее сообщал глава Минфина Антон Силуанов, разовый взнос крупных компаний в бюджет за счет их «сверхдоходов» (см. “Ъ” от 9 и 22 февраля) станет частью финансирования госпрограмм.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков

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