Бюджету выписали подорожную

В 2022 году темпы освоения средств из бюджета страны на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры, включая дороги, оказались рекордными. К концу сентября 80,5% из заложенных на нацпроект 415,6 млрд руб. были направлены подрядчикам строительства. Власти, опасаясь существенного подорожания стройматериалов из-за прогнозируемой высокой инфляции, вынуждены были в этом году потратить на эти цели часть средств, заложенных на 2023–2024 годы. Но рост цен продолжится, прогнозируют эксперты, поэтому необходимость дополнительного финансирования для завершения строек не исчезнет.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Как следует из предоставленного “Ъ” исследования Sherpa Group, в январе—сентябре 2022 года освоение бюджетных средств, выделенных на комплексный план по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры (КПМИ), достигло 80,5 %. Это заметно превосходит рекордный уровень, зафиксированный по итогам трех кварталов 2021 года, когда показатель составил 63,1 %, пишут аналитики.
КПМИ — один из 13 нацпроектов, утвержденных правительством РФ со сроком исполнения в 2019–2024 годах. Состоит из двух частей — транспортной и энергетической. Транспортная часть, в частности, включает проекты «Европа—Западный Китай», «Транспортно-логистические центры», «Коммуникации между центрами экономического роста».
В Sherpa Group отмечают, что высокому уровню освоения средств из бюджета в январе—сентябре этого года не помешало даже увеличение вложений в комплексный план: в июне они составляли 305,1 млрд руб., увеличившись к концу сентября на 36,2 %, до 415,6 млрд руб. Это стало наибольшим объемом планируемых расходов с начала реализации комплексного плана в 2019 году. Таким образом, из бюджета РФ на реализацию КПМИ уже поступило 334,7 млрд руб., подсчитали аналитики.
В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, выступающего одним из кураторов нацпроекта, на запрос “Ъ” о причинах ускорения освоения средств не ответили. Этому способствовали весенние прогнозы властей относительно высокой инфляции и роста цен на стройматериалы, поясняет гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова. По данным гендиректора Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Марии Ярмальчук, в октябре 2022 года шлак вырос в цене на 60% год к году, вяжущие материалы (цемент и другие) — на 13%, битум — на 10%, горюче-смазочные материалы — на 20%, бортовой камень — на 41%. Снижение цен на 11% зафиксировано только по арматуре, но ее доля в общем объеме требуемых материалов не так велика.
Другой причиной, повлиявшей на ускорение освоения средств, продолжает госпожа Галактионова, стало стремление ускорить реализацию входящего в комплексный план федерального проекта «Строительство автомобильных дорог транспортного коридора Европа—Западный Китай», в рамках которого финансируется строительство трассы из Москвы в Казань. Планку финансирования этого проекта повысили сразу на 80 % за счет переноса средств 2023 года, увеличив бюджет проекта до 239,1 млрд руб. Но в 2023–2024 годах планируемые федеральные расходы на КПМИ существенно снизятся и будут составлять 129,4 млрд руб. и 111,5 млрд руб. соответственно, отметили в Sherpa Group.
Гендиректор «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев не исключает, что для завершения нацпроекта в первоначально заявленных объемах понадобится дополнительное финансирование. Причина этому — продолжающаяся инфляция. По прогнозам эксперта, себестоимость строительства будет расти в ближайшее время, в частности, из-за дефицита зарубежной строительной техники, оборудования, сырья и комплектующих, необходимых для производства строительных материалов в стране. Этот вопрос по-прежнему не решен, констатирует президент межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус: аналоги западной техники найти сложно и требуется поиск новых партнеров, например, на азиатском рынке.