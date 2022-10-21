Бюджету выписали подорожную

В 2022 году темпы освоения средств из бюджета страны на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры, включая дороги, оказались рекордными. К концу сентября 80,5% из заложенных на нацпроект 415,6 млрд руб. были направлены подрядчикам строительства. Власти, опасаясь существенного подорожания стройматериалов из-за прогнозируемой высокой инфляции, вынуждены были в этом году потратить на эти цели часть средств, заложенных на 2023–2024 годы. Но рост цен продолжится, прогнозируют эксперты, поэтому необходимость дополнительного финансирования для завершения строек не исчезнет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из предоставленного “Ъ” исследования Sherpa Group, в январе—сентябре 2022 года освоение бюджетных средств, выделенных на комплексный план по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры (КПМИ), достигло 80,5 %. Это заметно превосходит рекордный уровень, зафиксированный по итогам трех кварталов 2021 года, когда показатель составил 63,1 %, пишут аналитики.

КПМИ — один из 13 нацпроектов, утвержденных правительством РФ со сроком исполнения в 2019–2024 годах. Состоит из двух частей — транспортной и энергетической. Транспортная часть, в частности, включает проекты «Европа—Западный Китай», «Транспортно-логистические центры», «Коммуникации между центрами экономического роста».

В Sherpa Group отмечают, что высокому уровню освоения средств из бюджета в январе—сентябре этого года не помешало даже увеличение вложений в комплексный план: в июне они составляли 305,1 млрд руб., увеличившись к концу сентября на 36,2 %, до 415,6 млрд руб. Это стало наибольшим объемом планируемых расходов с начала реализации комплексного плана в 2019 году. Таким образом, из бюджета РФ на реализацию КПМИ уже поступило 334,7 млрд руб., подсчитали аналитики.

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, выступающего одним из кураторов нацпроекта, на запрос “Ъ” о причинах ускорения освоения средств не ответили. Этому способствовали весенние прогнозы властей относительно высокой инфляции и роста цен на стройматериалы, поясняет гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова. По данным гендиректора Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Марии Ярмальчук, в октябре 2022 года шлак вырос в цене на 60% год к году, вяжущие материалы (цемент и другие) — на 13%, битум — на 10%, горюче-смазочные материалы — на 20%, бортовой камень — на 41%. Снижение цен на 11% зафиксировано только по арматуре, но ее доля в общем объеме требуемых материалов не так велика.

Другой причиной, повлиявшей на ускорение освоения средств, продолжает госпожа Галактионова, стало стремление ускорить реализацию входящего в комплексный план федерального проекта «Строительство автомобильных дорог транспортного коридора Европа—Западный Китай», в рамках которого финансируется строительство трассы из Москвы в Казань. Планку финансирования этого проекта повысили сразу на 80 % за счет переноса средств 2023 года, увеличив бюджет проекта до 239,1 млрд руб. Но в 2023–2024 годах планируемые федеральные расходы на КПМИ существенно снизятся и будут составлять 129,4 млрд руб. и 111,5 млрд руб. соответственно, отметили в Sherpa Group.

Гендиректор «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев не исключает, что для завершения нацпроекта в первоначально заявленных объемах понадобится дополнительное финансирование. Причина этому — продолжающаяся инфляция. По прогнозам эксперта, себестоимость строительства будет расти в ближайшее время, в частности, из-за дефицита зарубежной строительной техники, оборудования, сырья и комплектующих, необходимых для производства строительных материалов в стране. Этот вопрос по-прежнему не решен, констатирует президент межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус: аналоги западной техники найти сложно и требуется поиск новых партнеров, например, на азиатском рынке.

Дарья Андрианова