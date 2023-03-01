Аудиторов сократит реестр

Число аудиторов, оказывающих услуги общественно значимым организациям, может значительно сократиться. К тендерам по выборам аудиторов в следующем году они будут обязаны войти в профильные реестры Федерального казначейства или ЦБ. Участники рынка объясняют, что часть компаний не проходят по критериям или могут вообще отказаться от аудиторского направления. Те, кто попадет в реестры, расширят бизнес, однако повысить его прибыльность будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как показал опрос “Ъ” участников рынка, число компаний, проводящих аудит общественно значимых организаций (ОЗО), в том числе на финансовом рынке (ОЗОФР), может серьезно сократиться в ближайший год. Проверку отчетности этих организаций в 2024 году смогут выполнять только аудиторы, состоящие в соответствующих реестрах — Федерального казначейства и Банка России. Аудиторские компании из реестра Казначейства смогут оказывать услуги ПАО, госкорпорациям, организациям с долей государства не менее 25% и другим юрлицам, обязанным раскрывать отчетность. Компании из реестра ЦБ получат право аудировать банки, страховые организации и другие финансовые организации, а также организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Аудиторским компаниям надо будет заблаговременно попасть в реестры, чтобы на проводимых тендерах ОЗО соответствовать законодательным требованиям. Сейчас ОЗО аудируют около 1 тыс. компаний, ОЗОФР — 250 компаний. По оценке участников рынка, с учетом требований к попаданию в реестры — опыт работы с ОЗО не менее трех лет и количество штатных сотрудников не менее пяти человек для реестра Казначейства и не менее 12 человек для реестра ЦБ — их число может сократиться соответственно до 200 и 40 организаций.

При этом, отмечают участники рынка, небольшие компании теряют интерес к аудиторскому бизнесу. Управляющий партнер «Докар-Консалтинга» Владислав Карастелин поясняет, что для многих компаний аудит из основного вида деятельности становится скорее сопутствующей услугой, все больше игроков делают ставку на консалтинг.

В частности, по данным «РАЭКС Аналитики», в 2021 году на доходы от аудита в целом пришлось 35% (около 29 млрд руб.), а от консалтинга — 65% (54 млрд руб.). Годом ранее соотношение было в пользу аудита — 59% (около 24 млрд руб.) против 41% (17 млрд руб.). Кроме того, за 2022 год количество аудиторских компаний снизилось почти на треть, до 2,4 тыс., в том числе на фоне вступления в силу требований закона «Об аудиторской деятельности» иметь не менее трех штатных аудиторов (см. “Ъ” от 13 июля 2022 года). Гендиректор «Пачоли» Ольга Комиссарова уточняет, что регуляторная нагрузка возрастает, в частности, увеличиваются требования со стороны Федерального казначейства, Росфинмониторинга и СРО, соответственно, и трудозатраты возрастают, а цены на аудиторские услуги снижаются, что заставляет компании задуматься.

При этом, по оценке Минфина, по итогам 2021 года суммарное число общественно значимых организаций достигло почти 3 тыс. Как считает глава СРО ААС Ольга Носова, число общественно значимых организаций, вероятно, сохранится примерно на том же уровне, поскольку российская экономика стабильна и нет предпосылок для закрытия предприятий.

В таких условиях участники рынка, попавшие в реестры, смогут расширить бизнес. Независимый эксперт Андрей Бархота поясняет, что сегмент может стать для них более доходным за счет перетока клиентов, которых ранее аудировали компании, не попавшие в реестр. Впрочем, уточняют участники рынка, компании из реестра будут иметь преимущества в портфеле заказов на аудит, но их прибыльность будет зависеть и от других параметров, в том числе управления расходами.

По словам собеседника “Ъ” на аудиторском рынке, есть два фактора, которые могут помешать росту прибыльности,— изменение критериев обязательности аудита может снизить объем клиентов, к тому же правительство обещает ввести на любой аудит тендер, и в этом случае компании могут заняться демпингом. Гендиректор «Русаудита» Евгений Самойлов добавляет, что меньшее число игроков проще контролировать, а наличие проверок со стороны Казначейства и Банка России — это дополнительная нагрузка на бизнес, поэтому результат в виде дополнительной прибыли не гарантирован.

Юлия Пославская