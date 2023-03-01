Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аудиторов сократит реестр

Только крупные игроки получат доступ к большим компаниям

Число аудиторов, оказывающих услуги общественно значимым организациям, может значительно сократиться. К тендерам по выборам аудиторов в следующем году они будут обязаны войти в профильные реестры Федерального казначейства или ЦБ. Участники рынка объясняют, что часть компаний не проходят по критериям или могут вообще отказаться от аудиторского направления. Те, кто попадет в реестры, расширят бизнес, однако повысить его прибыльность будет сложно.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как показал опрос “Ъ” участников рынка, число компаний, проводящих аудит общественно значимых организаций (ОЗО), в том числе на финансовом рынке (ОЗОФР), может серьезно сократиться в ближайший год. Проверку отчетности этих организаций в 2024 году смогут выполнять только аудиторы, состоящие в соответствующих реестрах — Федерального казначейства и Банка России. Аудиторские компании из реестра Казначейства смогут оказывать услуги ПАО, госкорпорациям, организациям с долей государства не менее 25% и другим юрлицам, обязанным раскрывать отчетность. Компании из реестра ЦБ получат право аудировать банки, страховые организации и другие финансовые организации, а также организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Аудиторским компаниям надо будет заблаговременно попасть в реестры, чтобы на проводимых тендерах ОЗО соответствовать законодательным требованиям. Сейчас ОЗО аудируют около 1 тыс. компаний, ОЗОФР — 250 компаний. По оценке участников рынка, с учетом требований к попаданию в реестры — опыт работы с ОЗО не менее трех лет и количество штатных сотрудников не менее пяти человек для реестра Казначейства и не менее 12 человек для реестра ЦБ — их число может сократиться соответственно до 200 и 40 организаций.

При этом, отмечают участники рынка, небольшие компании теряют интерес к аудиторскому бизнесу. Управляющий партнер «Докар-Консалтинга» Владислав Карастелин поясняет, что для многих компаний аудит из основного вида деятельности становится скорее сопутствующей услугой, все больше игроков делают ставку на консалтинг.

В частности, по данным «РАЭКС Аналитики», в 2021 году на доходы от аудита в целом пришлось 35% (около 29 млрд руб.), а от консалтинга — 65% (54 млрд руб.). Годом ранее соотношение было в пользу аудита — 59% (около 24 млрд руб.) против 41% (17 млрд руб.). Кроме того, за 2022 год количество аудиторских компаний снизилось почти на треть, до 2,4 тыс., в том числе на фоне вступления в силу требований закона «Об аудиторской деятельности» иметь не менее трех штатных аудиторов (см. “Ъ” от 13 июля 2022 года). Гендиректор «Пачоли» Ольга Комиссарова уточняет, что регуляторная нагрузка возрастает, в частности, увеличиваются требования со стороны Федерального казначейства, Росфинмониторинга и СРО, соответственно, и трудозатраты возрастают, а цены на аудиторские услуги снижаются, что заставляет компании задуматься.

При этом, по оценке Минфина, по итогам 2021 года суммарное число общественно значимых организаций достигло почти 3 тыс. Как считает глава СРО ААС Ольга Носова, число общественно значимых организаций, вероятно, сохранится примерно на том же уровне, поскольку российская экономика стабильна и нет предпосылок для закрытия предприятий.

В таких условиях участники рынка, попавшие в реестры, смогут расширить бизнес. Независимый эксперт Андрей Бархота поясняет, что сегмент может стать для них более доходным за счет перетока клиентов, которых ранее аудировали компании, не попавшие в реестр. Впрочем, уточняют участники рынка, компании из реестра будут иметь преимущества в портфеле заказов на аудит, но их прибыльность будет зависеть и от других параметров, в том числе управления расходами.

По словам собеседника “Ъ” на аудиторском рынке, есть два фактора, которые могут помешать росту прибыльности,— изменение критериев обязательности аудита может снизить объем клиентов, к тому же правительство обещает ввести на любой аудит тендер, и в этом случае компании могут заняться демпингом. Гендиректор «Русаудита» Евгений Самойлов добавляет, что меньшее число игроков проще контролировать, а наличие проверок со стороны Казначейства и Банка России — это дополнительная нагрузка на бизнес, поэтому результат в виде дополнительной прибыли не гарантирован.

Юлия Пославская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...