Аудиторам спишут срок

Саморегулируемая организация аудиторов (СРО) «Содружество» предлагает сделать квалификационный аттестат бессрочным, сейчас он аннулируется в случае перерыва в работе три и более года. Участники рынка признают, что это поможет привлечь новых сотрудников и сэкономить на возвращении старых. Однако предупреждают о рисках развития «комфортного аудита».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

СРО «Содружество» в рамках «концепции развития аудиторской деятельности» начала собирать мнение рынка об исключении из закона «Об аудиторской деятельности» нормы, согласно которой аудитор лишается своего квалификационного аттестата, если не участвовал в оказании аудиторских услуг на протяжении трех лет подряд. Сбор мнений продолжится до конца года. В случае принятия положительного решения Минфин инициирует соответствующий законопроект.

Как показал опрос “Ъ”, аудиторы выступают за отмену нормы. Управляющий партнер «Докар-консалтинга» Владислав Карастелин отмечает, что она носит дискриминирующий характер. «Вы же не будете аннулировать права на управление автомобилем, если их владелец не имеет своей машины или более трех лет не садился за руль»,— подчеркивает эксперт. Все аттестованные аудиторы ежегодно проходят профессиональное обучение и тестирование, и положительная сдача тестов — достаточное основание для подтверждения квалификации, считает господин Крастелин.

Сотрудники аудиторских фирм уходят в смежные области, в частности, становятся специалистами по подготовке отчетности или финансовыми директорами, при этом их рабочий функционал в части подготовки отчетности по МСФО и РСБУ схож с аудиторской деятельностью, добавляет старший управляющий партнер «Деловых решений и технологий» Игорь Токарев.

Аудиторы считают, что отмена нормы поможет справиться с кадровым голодом. Для эффективной работы рынка нужен постоянный приток выпускников вузов, и возможность сохранить аттестат при переходе в реальный сектор даст дополнительный стимул для младших специалистов, поскольку сейчас они не уверены, что останутся в профессии на всю жизнь, и сомневаются, зачем сдавать экзамен, если он сейчас востребован только «без перерыва в аудиторском стаже», поясняет гендиректор «Русаудита» Евгений Самойлов. Он уточняет, что профессия стареет, нарастает дисбаланс: аудиторы до 45 лет есть в основном в крупных компаниях.

По данным Минфина, в 2019 году число аудиторов составляло около 20 тыс. человек, а в 2021 году — 17 тыс. Сейчас, судя по данным СРО, речь идет о 16 тыс. специалистов. В прошлом году успешно сдали экзамен лишь 14 претендентов (см. “Ъ” от 16 августа).

К тому же участники рынка надеются сэкономить на экзаменах. Гендиректор аудиторской компании «Универс-Аудит» Дмитрий Лимаренко поясняет, что, если аудитор хочет вернуться в профессию после отзыва аттестата, он вынужден снова сдавать экзамен, платить за который, скорее всего, будет компания, которая приглашает на работу.

По словам Евгения Самойлова, сейчас сдача экзаменов на аттестат аудитора — «очень дорогое и длительное занятие». Участие сотрудника в экзамене может обойтись компании в 300–400 тыс. руб. на претендента, поскольку только одна попытка стоит около 180 тыс. руб. и далеко не все справляются с первого раза (см. “Ъ” от 16 августа). К прямым затратам добавляется время учебных отпусков, которые нужно давать на время подготовки и сдачи теста, поэтому вышеуказанные затраты — это увеличение до 50% к базовой цене специалиста в год, добавляет господин Токарев.

В то же время, у отказа от срока действия аттестатов есть и отрицательные стороны, признают эксперты и участники рынка. По словам партнера практики аудиторских услуг группы компаний Б1 Игоря Буяна, бессрочный аттестат «создает почву для развития комфортного аудита». Фирмы, которые «недобросовестно оказывают аудиторские услуги», поясняет он, приглашают людей просто числиться в штате ради выполнения требований о количестве сотрудников для вхождения в СРО, при этом человек фактически не участвует в проверках.

Юлия Пославская