Аудиторы не нашли третьего

Требование к аудиторским компаниям иметь не меньше трех штатных сотрудников, введенное с 1 июля, уже привело к сокращению числа игроков. За две недели их количество сократилось почти на 300 компаний, а к осени могут уйти тысячи. Остающиеся участники рынка считают, что в результате выиграют клиенты, которые получат качественные услуги. Но, предупреждают эксперты, сохранившиеся игроки за счет расширения круга клиентов могут поднять стоимость услуг, одновременно сэкономив путем привлечения высвободившихся более дешевых аудиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” участники рынка, за последние две недели по собственному желанию с рынка уже ушли около 300 небольших аудиторских компаний. Во многом это следствие вступивших в силу с 1 июля положений закона «Об аудиторской деятельности», требующих иметь не менее трех штатных аудиторов (см. “Ъ” от 30 мая). В результате к настоящему времени на рынке осталось немногим более 2,7 тыс. компаний. В СРО ААС подтвердили эту информацию. Компании уходят сами, дожидаясь их исключения через дисциплинарную комиссию, пояснили в СРО.

Как считает гендиректор аудиторской компании «Универс-Аудит» Дмитрий Лимаренко, в основном ушедшие организации не выполняли всех требований аудиторских стандартов, работали сезонно и понимали, что не смогут найти достаточно аудиторов в штат. Гендиректор «Русаудита» Евгений Самойлов добавляет, что некоторым собственникам проще закрыть бизнес в условиях кадрового голода и невозможности привлечения дополнительных сотрудников.

Процесс сокращения числа компаний будет набирать обороты. По оценке господина Лимаренко, к осени на рынке может остаться лишь 1,8 тыс. игроков. При этом господин Самойлов ожидает, что частично небольшие аудиторские компании будут либо поглощаться более крупными игроками, либо объединяться между собой. Впрочем, по мнению управляющего партнера «Докар-консалтинг» Владислава Карастелина, даже в случае объединения с другими небольшими компаниями для формального соблюдения требований закона «не стоит ждать роста качества аудита».

Уход значительного числа компаний с рынка приведет к перетоку клиентов к средним игрокам, что может вылиться в заметное повышение цен. По словам президента аудиторской компании «Пачоли» Светланы Романовой, клиентами таких аудиторов были, как правило, компании, которые «формально относились к услуге и не видели в аудите инструмент, помогающий решать задачи бизнеса». Эти клиенты предпочитали платить по минимуму, а аудиторские компании нередко печатали заключение без проверок, отмечает она.

Заместитель гендиректора «ЦАТР — аудиторские услуги» (бывший «Эрнст энд Янг») Игорь Буян утверждает, что цена, по которой услуги указывали небольшие компании, не отражает реальных затрат, связанных с качественным аудитом. По оценкам экспертов, такой аудит может обходиться для клиентов от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей (см. “Ъ” от 5 марта).

Одновременно уход небольших компаний позволит аудиторам сэкономить на найме сотрудников. Госпожа Романова указывает, что в основном в небольших региональных компаниях работают специалисты, как правило, не имеющие опыта риск-ориентированного аудита, и их опыт недостаточен для работы в средних национальных аудиторских организациях.

Однако 20–30% кадров с достаточной квалификацией, которые выйдут на рынок после ухода подобных компаний, смогут повлиять на экономию на кадрах, так как зарплатные ожидания региональных сотрудников ниже, чем у специалистов, работающих в столице. По оценке «Пачоли», в Москве средняя заработная плата аудиторов с новым аттестатом составляет 150 тыс. руб., тогда как в регионах она колеблется от 100 тыс. до 120 тыс. руб.

Юлия Пославская