Локальную партию исполняет

Уход из РФ Warner Music, Universal Music и Sony Music спровоцировал активный запуск новых музыкальных лейблов. В сегмент уже вышли VK, МТС и ГК «Рики», теперь независимый лейбл Lotus Music создает бывший глава подконтрольного Warner Music Atlantic Records Russia Бахтияр Алиев. В проект частично переходят артисты, которые сотрудничали с Atlantic,— Lotus Music сможет выпускать их новые релизы. Эксперты отмечают, что команда проекта имеет хорошие связи в индустрии, но успех будет зависеть от возможности предлагать артистам авансы, а для этого нужен доступ к капиталу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Экс-руководитель Atlantic Records Russia (принадлежит Warner Music) Бахтияр Алиев (музыкант, выступает под псевдонимом Bahh Tee) рассказал “Ъ”, что с 1 марта запускает лейбл Lotus Music. По его словам, над новым проектом будет работать порядка 25–30 человек, которые ранее были заняты в Atlantic Records Russia: «Многие артисты переходят с нами, лейбл будет выпускать новые релизы артистов, у которых нет обязательств перед Atlantic».

В Atlantic Records Russia входили такие исполнители, как HammAli & Navai, Emin, Bahh Tee, Rauf & Faik, Jony, ЛСП, Dava, Slava Marlow, Morgenstern (включен Минюстом в список иноагентов), The Limba, Банд’Эрос и др. В Warner Music отказались от комментариев.

ООО «Лотус Мьюзик» (до декабря 2022 года называлось ООО «С.А.Организейшн») зарегистрировано в Москве в 2015 году и на 100% принадлежит Бахтияру Алиеву. В январе 2023 года компания зарегистрировала домен lotusmusic.ru.

Инвестиции в новый проект составят $1 млн собственных средств в год без учета покупки каталогов, уточнил господин Алиев. Новый проект будет фокусироваться на развитии артистов, которые присоединятся к лейблу, а также поиске новых талантов, добавил Бахтияр Алиев. Партнером лейбла в части цифровой дистрибуции на стриминговые площадки, уточнил он, станет S&P Digital (OOO «СП Диджитал» зарегистрировано в апреле 2022 года, 90% — у Татьяны Беляевой, 10% — у Романа Лукьянова, который ранее работал в структурах Warner Music).

В 2017 году господин Алиев уже запускал лейбл Siyah Music (HammAli & Navai, Зомб, DJ Smash, Эллаи, Эльбрус Джанмирзоев и др.), который в 2018 году в партнерстве с Эмином Агаларовым перешел в Zhara Music (в числе артистов были Morgenshtern, Slava Marlow, Idris & Leos, Asammuell, Jony и др.). В 2021 году Zhara Music со всем каталогом купила Warner Music Group, после чего лейбл сменил название на Atlantic Records Russia. Предполагалось, что Atlantic Records будет продвигать российских артистов за рубежом.

После остановки год назад работы в РФ Warner Music, Universal Music и Sony Music из-за военных действий на Украине крупные российские компании начали запускать собственные музыкальные лейблы. Так, в сентябре VK Records, которая будет создавать свои лейблы, запустила VK. Холдинг также планирует заниматься дистрибуцией контента. В январе создатель «Смешариков» и «Фиксиков» группа компаний «Рики» создала «Рики мьюзик», который будет издавать музыку и продюсировать артистов, целевая аудитория которых дети и подростки. МТС, структуры которой уже занимаются промоутерской, концертной и билетной деятельностью, планирует запустить собственный музыкальный лейбл весной (см. “Ъ” от 9 января).

В нынешней ситуации проект Бахтияра Алиева выглядит достаточно «логичным и прагматичным шагом», считает директор по цифровой дистрибуции и лейбл-сервисам МТС Надежда Бойчевски: «Это окончательное закрытие всех связанных с мейджорами активов и вывод их под юрисдикцию РФ, в локальное управление». Учитывая, что партнер по дистрибуции в новом лейбле не меняется, а каталог преимущественно локальный или ориентирован на рынок РФ, то и условия работы для артистов вряд ли изменятся, если не учитывать изменения доходов от ухода зарубежных стримингов, полагает госпожа Бойчевски.

Главный редактор InterMedia Евгений Сафронов оценивает перспективы нового лейбла как «неплохие»: «Это опытная и авторитетная команда, располагающая давними связями с рядом артистов». Вопрос только в размере свободного капитала, который лейбл может авансировать в артиста, зная при этом, что отобьются деньги крайне нескоро, подчеркивает эксперт: «Ведущие артисты стремятся к лейблам, имеющим возможность платить авансы, то есть являющимся составными частями глобальных корпораций. Обычный лейбл, не имеющий доступа к капиталу, как правило, не может платить авансов и существует лишь за счет энергичного и профессионального менеджмента». Как сообщал “Ъ” 6 февраля, оставшиеся в России лейблы стали предлагать артистам менее выгодные контракты.

Юлия Тишина