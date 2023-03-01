«Пользовательский контент на легальных площадках станет последней мерой»

Основатель Lotus Music Бахтияр Алиев — о конкуренции между музыкальными лейблами, потере зарубежных каталогов и рисках роста пиратства в сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бахтияр Алиев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бахтияр Алиев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— Как вы оцениваете перспективы выхода на музыкальный рынок непрофильных участников? О создании своих лейблов недавно заявили VK, МТС и ГК «Рики» (создатели «Смешариков» и «Фиксиков»).

— Я сейчас абсолютно не шучу, но запуск лейбла от создателей «Смешариков» и «Фиксиков» — это круто. Это логично, потому что у них есть конкретное направление, никем не освоенное, в котором они будут чувствовать себя лучше остальных,— детский контент. Они понимают, как никто другой, что детский контент самый пересматриваемый. Дети могут смотреть один мультик десятки раз в день. У мультиков «Маша и медведь» миллиарды просмотров, как и у «Смешариков». С музыкой то же самое. Если ребенку нравится песня, он будет ее слушать на повторе миллион раз. Поэтому со стороны ГК «Рики» проект логичен.

Создание музыкального лейбла в рамках холдинга — это всегда большая проблема. У VK и МТС есть свои музыкальные сервисы, которые конкурируют с «Яндекс Музыкой» и «Звуком». Артист, подписавший контракт с VK, захочет присутствовать и на других площадках. Но вопрос, согласится ли «Яндекс» или «Звук» развивать на своих площадках артиста, который работает с VK?

В то же время у этих компаний есть свои сильные стороны: у МТС — билетный оператор, маркетинговые ресурсы, у VK — соцсети. Это возможности, но насколько эффективно они смогут их использовать, говорить пока рано.

— Как в целом на индустрии сказался уход в прошлом году зарубежных стриминговых сервисов?

— В конце 2021 года Россия была 13-м рынком в мире по объему музыкальной индустрии в деньгах, а по темпам роста — первым. Предполагалось, что в 2022 году мы войдем в топ-10 по обороту, но в результате всех событий рынок снизился на 30–50%. Да, локальные сервисы нарастили число подписчиков, потому что многие не смогли продлить подписки в Spotify и Apple Music, но в деньгах рынок просел. Хотя большие артисты все еще продолжают зарабатывать достаточно много.

— Учитывая, что сейчас российский рынок фактически изолирован, каковы перспективы развития локальных стримингов внутри страны? Spotify и Apple Music работают по всему миру.

— Наши сервисы развиваются по другой модели — внутри экосистемы. Они могут работать в минус, но нужны для вовлечения пользователей. Перспектива роста есть: только внутри СНГ живут 200 млн человек — это большой рынок, который еще не освоен. Выводить за рубеж только музыкальные сервисы без других продуктов экосистемы бессмысленно. Кроме того, сейчас все упирается в покупку иностранных каталогов.

— Насколько важны зарубежные каталоги стримингам для развития в России? Более 90% прослушиваемой у нас музыки — на русском языке.

— Локальным стримингам нужны международные каталоги, поскольку когда пользователь выбирает куда, то смотрит, к чему получает доступ. Естественно, если он покупает доступ к сервису, в котором есть вся мировая музыка, в том числе новинки,— это плюс. Подписка на песни только российских авторов менее привлекательна, чем на всю мировую музыку.

Допустим, человек платит за подписку, но не получает новых песен, поэтому он со временем начинает задумываться, почему бы не купить Spotify через зарубежную карту. В результате он узнает, что можно оплатить индийский, например, аккаунт, который будет стоить дешевле, чем в России. Чтобы рынок продолжал развиваться, нужны международные каталоги.

— Эту проблему сейчас можно решить?

— К сожалению, только ждать, пока разрешится глобальная ситуация.

— Российские сервисы, насколько я знаю, думают над тем, чтобы делать публичным контент, загруженный пользователями. Это решит проблему?

— Никто не хочет стрелять себе в ногу, мы же понимаем, что в любой момент все может измениться. Каталоги Universal и Warner на российских сервисах говорят о том, что у последних еще есть обязательства перед мейджорами.

Мне кажется, пользовательский контент на легальных площадках станет последней мерой. В такой ситуации рассчитывать на возврат правообладателей в страну будет совсем сложно.

Интервью взяла Юлия Тишина