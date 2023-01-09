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Коммерсантъ FM
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МТС завел пластинку

Оператор запускает музыкальный лейбл

МТС, структуры которой уже занимаются промоутерской, концертной и билетной деятельностью, запустит собственный музыкальный лейбл. Зарубежные Warner Music, Universal Music и Sony Music перестали заключать новые контракты в России после начала военных действий на Украине, и в сегменте уже появились новые игроки, например VK. Эксперты отмечают, что для привлечения артистов им нужно обеспечить востребованные сервисы и разумное авансирование.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

МТС весной запустит собственный музыкальный лейбл, рассказали “Ъ” в компании. Новое направление бизнеса будет включать дистрибуцию треков на все музыкальные стриминговые площадки, маркетинговую поддержку, промо и PR, концертную и билетную деятельность, а также другие сервисы. Также артисты лейбла МТС смогут «наполнять контентом концертные площадки под управлением МТС Live». Направление возглавила Надежда Бойчевски, экс-гендиректор подразделения Eastern Europe американского дистрибутора ONErpm. Также она была исполнительным продюсером лейбла Respect Production (Каста, Макс Корж и др.) и работала в Universal Music Russia. Инвестиции в проект в МТС не раскрывают.

МТС предложит артистам и их менеджерам работу по двум моделям — Premium (полная поддержка в управлении правами и их монетизации, а также маркетинг, авансы, работа с каталогами и создание новых произведений) и DIY (do it yourself — формат, при котором артист или его менеджер занимаются продвижением преимущественно самостоятельно).

В рамках DIY артист сможет использовать МТС как агрегатора для загрузки треков на стриминги для последующей монетизации.

В компании уточнили, что загрузка будет происходить через партнеров, предоставляющих софт, их названия не раскрываются. Сейчас крупнейший участник рынка цифровой дистрибуции музыки в РФ — Zvonko Group (объединяет «Первое музыкальное», Национальное музыкальное издательство, студию «Союз», Soyuz Music), продолжают работу французская Believe Digital, ONErpm и ряд небольших компаний. В сентябре VK Records, которая будет создавать собственные музыкальные лейблы, запустила VK. Холдинг также планирует заниматься дистрибуцией контента. Для загрузки музыки на зарубежные стриминги, в том числе Apple Music и Spotify, VK, по данным “Ъ”, рассматривает покупку Multiza, у которой есть офисы за рубежом (см. “Ъ” от 20 декабря 2022 года).

МТС уже несколько лет присутствует на музыкальном рынке, в том числе развивает стриминговый сервис МТС Music на базе технологий «Яндекс Музыки», и МТС Live, занимающееся промоутерской, концертной, билетной деятельностью, и инвестирует в создание сети концертных площадок (см. “Ъ” от 23 сентября 2022 года). В такой ситуации создание собственного лейбла — логичный шаг, считает директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич:

«Благодаря международным связям и наличию офисов за рубежом МТС сможет предоставить артистам больше возможностей для монетизации».

После ухода из России Apple Music, Spotify, YouTube Music заключить прямые контракты с этими площадками и проводить платежи в адрес артистов стало сложно, отмечает господин Бабич. По его мнению, выход в сегмент VK и МТС способствует росту конкуренции после остановки работы зарубежных мейджор-лейблов. Warner Music, Universal Music и Sony Music перестали заключать новые контракты с артистами в России после начала военной операции на Украине (см. “Ъ” от 15 марта 2022 года).

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Но музыкальный рынок довольно консервативен, большую роль играют личные связи, отмечает собеседник “Ъ” в сегменте музыкального стриминга: «Поэтому МТС придется заработать репутацию и доверие аудитории, но с учетом того, что сегмент сильно перераспределяется, появляются новые артисты, которые раньше не сильно занимались продвижением, компания сможет занять заметную долю при условии предложения востребованных сервисов и разумного авансирования».

Юлия Тишина

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