Укрупненная музыкальная форма

Структуры бывших топ-менеджеров Warner Music Russia купили лейбл Kiss Koala, который управляет локальным каталогом ушедшей из России Sony Music. В результате слияния на рынке появился новый дистрибутор, который будет конкурировать с Zvonko Group и Believe. Присутствие в сегменте еще одного крупного игрока поможет артистам увеличить доходы, ожидают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ООО «Кисс Коала» (в прошлом ООО «Сони Мьюзик Энтертейнмент», российское подразделение Sony Music Group), перенявшее управление российским каталогом ушедшей из страны Sony Music, сменило владельцев, обнаружил “Ъ” в базе «СПАРК-Интерфакс». С 29 декабря им владеет зарегистрированное 9 декабря ООО «Мерит», которое на 80% принадлежит Александру Аксенову, на 20% — Лилии Беляевой.

Раньше ООО «Сони Мьюзик Энтертейнмент» контролировала SBME Holdings B.V., дочерняя Sony Group Corporation. В сентябре компанию переименовали в ООО «Кисс Коала», она перешла под управление топ-менеджеров российского подразделения группы Арины Дмитриевой (70%) и Дмитрия Козика (30%; см. “Ъ” от 8 сентября 2022 года). Госпожа Дмитриева не ответила “Ъ”, связаться с господами Козиком и Аксеновым, а также Лилией Беляевой не удалось.

Новые владельцы Kiss Koala связаны с музыкальным дистрибутором S&P Digital, команда которого в последние месяцы управляла Warner Music Russia (среди подписанных лейблом артистов были Artik & Asti, Feduk, Ани Лорак, Егор Крид и др.), говорят два собеседника “Ъ” на музыкальном рынке. Об этом также пишут авторы профильного Telegram-канала «Интро/аутро». Warner Music Group 10 марта объявила о приостановлении деятельности в стране, но ее российские структуры продолжали работу (см. “Ъ” от 20 сентября 2022 года).

Sony Music отозвала свои зарубежные каталоги из российских стриминговых сервисов (Элвис Пресли, Майкл Джексон, Beyonce и др.). Но Kiss Koala получила в управление российский каталог: среди артистов, подписанных лейблом, были рэпер Kizaru, Денис Мацуев, Сергей Лазарев, Слава КПСС и др. Доля Sony Music в дистрибуции музыки в России оценивалась в 15–20%.

Сделка по покупке Kiss Koala означает, что российскими каталогами Sony Music и Warner Music будет управлять одна команда, говорит источник “Ъ”: «По сути это слияние мейджоров, команды и каталоги идентичны. Такого не могло случиться на глобальном рынке, но вдруг произошло в РФ».

По оценке Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ), доля Kiss Koala на российском музыкальном рынке может составить 5–10%, считает ее гендиректор Никита Данилов: «В условиях ухода с рынка Sony сделка с Kiss Koala будет на пользу, повысив эффективность бизнеса, связанного с российским каталогом». Появляется «новый мощный игрок», который получит 30–40% музыкального контентного рынка в РФ «с учетом уже подписанных и новых контрактов» и сможет претендовать на второе или третье место после Zvonko Group (объединяет «Первое музыкальное издательство», «Национальное музыкальное издательство», студию «Союз» и др.) и французской Believe, считает другой собеседник “Ъ”. Стоимость сделки по продаже Kiss Koala, по его словам, зависит от того, какие артисты остались и на какие сроки они подписаны.

Ограничивать рост нового участника рынка, по мнению собеседника “Ъ”, будут проблемы с дистрибуцией песен российских артистов на зарубежные платформы: «На Apple Music, Spotify и других все еще приходится около 30% доходов российских артистов, в том числе доходы от прослушиваний русскоязычной аудиторией из-за границы». У нового игрока нет возможности поставки контента за рубеж без посредников, а они могут забирать до 60% дохода артиста. При этом для больших артистов, считает источник “Ъ”, консолидация будет хорошей новостью: «Снова начнется битва авансов — когда три или четыре лейбла предлагают деньги».

Валерия Лебедева, Юлия Тишина