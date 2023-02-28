Microsoft добавила поисковик с ИИ в обновление Windows 11

Microsoft начала добавлять усовершенствованную версию своего поиска Bing с искусственным интеллектом (ИИ) в обновление Windows 11.

Ранее сообщалось, что Microsoft внедрила популярный чат-бот ChatGPT в Bing. В начале февраля корпорация провела презентацию новой версии Bing, использующей ИИ. В новой версии Bing помимо строки поиска и других обычных функций пользователи увидят кнопку, запускающую чат-бот, который может ответить на вопросы пользователя. Пока что Microsoft добавила новую функцию в тестовом режиме — сначала она будет доступна только 1 млн пользователей Windows 11.

На Bing приходится лишь менее 9% на мировом рынке поисковиков. Внедряя в него продвинутый чат-бот, Microsoft хочет повысить популярность поисковика и активнее конкурировать в этой сфере с Google. ChatGPT, который хорошо ищет информацию, общается с пользователем и генерирует тексты по запросу, уже назвали «убийцей Google». Microsoft инвестировала в разработчика ChatGPT — стартап OpenAI — несколько миллиардов долларов.

Яна Рождественская