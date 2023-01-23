Microsoft увеличит инвестиции в создателя ChatGPT

Сегодня, 23 января, корпорация Microsoft объявила о планах увеличить инвестиции в компанию OpenAI — создателя чат-бота ChatGPT. В заявлении говорится о «многолетних многомиллиардных инвестициях». Точная сумма и детали соглашения не сообщаются, но ранее СМИ писали, что речь идет о $10 млрд. В том числе инвестиции будут направлены на разработку суперкомпьютеров, а также разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

ChatGPT — продвинутый чат-бот с искусственным интеллектом, запущенный в ноябре прошлого года. За первые пять дней с момента релиза он получил более 1 млн пользователей и прозвище «убийца Google».

Ранее Microsoft уже дважды инвестировала в OpenAI — так, в 2019 году она вложила в стартап $1 млрд. Microsoft использует технологии OpenAI в своих продуктах, в том числе в поисковике Bing. По мнению экспертов, такие масштабные инвестиции Microsoft свидетельствуют о стремлении компании активнее конкурировать с Google в сфере ИИ.

Яна Рождественская