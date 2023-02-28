Депутат Госдумы посоветовал Юрию Шевчуку поехать в Нижний Тагил и послушать людей

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев раскритиковал лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука за песню «Родина, вернись домой», в которой встречаются антивоенные строки. Парламентарий посоветовал музыканту «проехаться по России», и выйти в Нижнем Тагиле, где «90% людей просто плюнут в лицо после такой песни». Отметим, одним из градообразующих предприятий Нижнего Тагила является Уралвагонзавод — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«То ли люди окончательно выживают из ума с возрастом, либо это какое-то непонимание. Я могу только испытывать жалость к этим людям, которые не понимают, что думает русский народ»,– заявил депутат в беседе с «Царьградом».

По мнению Дмитрия Гусева, подобные песни появляются из-за «фундаментального непонимания интересов страны и народа» со стороны «либеральной творческой интеллигенции».

Юрий Шевчук в 1980-е годы проживал в Свердловской области. В 1984 году он был вынужденный уехать из Уфы в Свердловск из-за преследований КГБ. В тот момент он жил у уральского писателя Андрея Матвеева.

16 августа 2022 года суд Уфы оштрафовал лидера ДДТ на 50 тыс. руб. за дискредитацию армии России. Протокол о дискредитации против него составили после его концерта в комплексе «Уфа Арена» в мае прошлого года. 19 декабря Верховный суд Башкирии оставил решение суда первой инстанции в силе.

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