Решению нашли обоснование

Стала известна мотивировочная часть решения Верховного суда (ВС) Башкирии, который оставил в силе штраф 50 тыс. руб. лидеру рок-группы ДДТ Юрию Шевчуку за дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В документе указывается, что обращение господина Шевчука к публике носило «явно негативное отношение» к СВО и направлено на формирование у аудитории «ложного мнения относительно истинных целей и задач» российской армии. Адвокат музыканта Александр Передрук с этими выводами не согласился и сообщил, что подаст кассационную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии изготовил мотивировочную часть решения (имеется в распоряжении «Ъ-Уфа») по административному делу в отношении лидера рок-группы ДТП Юрия Шевчука. 16 августа 2022 года судья Советского райсуда Уфы Юлия Егорова признала музыканта виновным в дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовала на 50 тыс. руб.

Протокол на господина Шевчука был составлен сотрудниками отдела №7 УМВД по Уфе 18 мая после его концерта в «Уфа-Арене», где он допустил антивоенные высказывания. На следующий день материал о привлечении лидера ДДТ к административной ответственности поступил в Советский райсуд Уфы, который передал дело в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга, по месту жительства господина Шевчука. Впрочем, вскоре материалы вернулись в Уфу.

В суде господин Шевчук свою вину не признал. В апелляционной жалобе адвокат музыканта Александр Передрук просил отменить решение суда первой инстанции. Он указал, в частности, на то, что Конституция гарантирует свободу слова в России, а само административное дело должно было рассматриваться по месту жительства его доверителя.

19 декабря Верховный суд Башкирии оставил решение в силе. Мотивировочная часть тогда не зачитывалась.

Как следует из постановления апелляции, коллегия ВС сочла выводы суда первой инстанции о наличии в действиях Юрия Шевчука состава административного правонарушения «соответствующими фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам». Так, обращение музыканта к публике на концерте выражает «явно негативное отношение к проводимой специальной военной операции», направлено на формирование у аудитории «ложного мнения относительно истинных целей и задач использования вооруженных сил РФ, то есть на их дискредитацию». «Оснований для переоценки установленных обстоятельств и выводов судьи районного суда не имеется»,— говорится в решении апелляции.

Также суд не нашел причин не согласиться с решением Юлии Егоровой, которая отказала господину Шевчуку в рассмотрении дела в Санкт-Петербурге, где тот проживает, поскольку оно могло затянуться.

«Направление дела по месту жительства лица, привлекаемого к административной ответственности, является правом суда, а не обязанностью»,— счел судья Хаким Ахмеджанов, добавив, что музыкант сам отказался участвовать в судебном разбирательстве по видеоконференцсвязи из Санкт-Петербурга.

Тем самым, решил Хаким Ахмеджанов, процессуальные права музыканта нарушены не были. Также, по его мнению, Юрий Шевчук был надлежаще уведомлен о дате и времени составления повторного протокола. Тот факт, что в почтовом уведомлении, отправленном господину Шевчуку, значилась неправильная дата рождения, «не влечет признания того, что извещалось другое лицо», поскольку были указаны верный адрес и ФИО музыканта.

Апелляция также отвергла доводы защиты Юрия Шевчука о том, что Советский райсуд не дал надлежащую оценку заключениям специалистов, которые не нашли в словах музыканта состава правонарушения. По мнению судьи, представленные доказательства являются «лишь мнениями отдельных» экспертов.

Размер штрафа 50 тыс. руб. суд признал обоснованным, поскольку объектом правонарушения является посягательство на общественный порядок, а виновный способен влиять на мнение «большой части общества».

Александр Передрук сообщил «Ъ-Уфа» о намерении обжаловать решение в Шестом кассационном суде.

Венера Хисамова