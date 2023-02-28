Аспиранта, разбившего окно в петербургском военкомате, арестовали на два месяца

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до конца апреля аспиранта университета имена Алферова РАН Владимира Миронова, обвиняемого в хулиганстве и дискредитации армии, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Молодому человеку вменяют разбитое окно и антивоенный лозунг на военкомате Выборгского района.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Миронову стражу по 25.04.2023»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, Владимир Миронов атаковал здание военкомата в ночь с 25 на 26 февраля, инцидент записали камеры наружного наблюдения. Ранее Миронова уже задерживали за дискредитацию ВС РФ. По совокупности обвинений ему грозит до семи лет колонии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге арестован местный житель Алексей Баранов, обвиняемый в попытке поджога вещевого склада вневедомственной охраны и поджоге двух машин Росгвардии.

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