Поджигателя полицейского склада и машин Росгвардии в Петербурге отправили в СИЗО

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 19 апреля Алексея Баранова, обвиняемого в попытке поджога вещевого склада вневедомственной охраны, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Параллельно в отношении него заведено уголовное дело о поджоге нескольких автомобилей Росгвардии.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Баранову стражу по 19.04.2023. Баранов и защитник не возражали»,— говорится в сообщении.

Вменяемый Алексею Баранову инцидент произошел 18 января. По версии следствия, Алексей мужчина влил в помещение вещевого склада вневедомственной охраны на Заневском проспекте горючую жидкость, предварительно проделав отверстие в стеклопакете. Огонь удалось затушить, однако ущерб от его действий МВД оценило в 57,8 тыс. рублей. 25 февраля мужчину задержали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали аспиранта, разбившего окно военкомата Выборгского района.

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