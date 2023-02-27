В Петербурге задержали аспиранта, разбившего окно военкомата Выборгского района

В Санкт-Петербурге задержали 25-летнего аспиранта университета имени Алферова РАН. Молодого человека подозревают в нападении на военкомат, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В здании на Сампсониевском проспекте разбили окна, на фасад нанесли антивоенные надписи. Аспирант ранее был задержан за дискредитацию ВС РФ, сейчас ему вменяют этого же деяние, но уже по уголовной статье, а также хулиганство. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы, видео с места происшествия опубликовал «Mash на Мойке».

В июле 2022 года «Ъ-СПб» рассказывал, что петербуржца, разбившего окна военкомата Кировского района, отправили в психиатрический стационар.

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