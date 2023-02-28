План «Ковер» в небе над Петербургом отменен, Пулково готовится к приему и вылетов самолетов

Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге начинает принимать самолеты, план «Ковер» в городе отменен. Все авиакомпании получили информацию о снятии запрета, сообщил источник «Ъ» в Росавиации.

В ближайшее время в Пулково сядет самолет «Уральских авиалиний», следующий из Екатеринбурга. По данным 78.ru, к вылету также готовится борт Belavia в Минск, план полета согласован. Из данных сервиса Flightradar24 также следует, что самолеты следуют в Пулково без изменения траектории.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного объекта на расстоянии до 200 км от Петербурга. В воздух были подняты истребители. Воздушная гавань временно не принимала самолеты и не давала разрешений на вылет. Ряд самолетов были вынуждены вернуться в пункт вылета.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте