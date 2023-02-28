Небо Петербурга могли закрыть из-за «смоделированного объекта»

Объект, закрывший небо над Санкт-Петербургом, мог быть «смоделирован». По данным «Фонтанки» истребители, поднятые в воздух над городом, никакого визуального контакта с ним не установили.

«Возможно, объект вообще был «создан», смоделирован, для такого применяются войска радиоэлектронной борьбы»,— объяснил источник издания.

Напомним, что план «Ковер» обычно действует при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Такой план требует немедленной посадки и вывода из района всех воздушных судов, за исключением военных судов и выполняющих задачи поиска и спасения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного объекта на расстоянии до 200 км от Петербурга. В воздух были подняты истребители. Первые сообщения о вводе плана «Ковер» появились в СМИ около 10:40. Воздушная гавань временно не принимала самолеты и не давала разрешений на вылет. Ряд самолетов были вынуждены вернуться в пункт вылета. Около полудня план «Ковер» был отменен и Пулково начал постепенно возвращаться к штатному режиму работы.

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