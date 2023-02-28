Мороков о «ЧВК Рёдан»: подростки тяготеют к таким объединениям, это сигнал для правоохранителей

В Свердловской области пока нет известных случаев объединения молодежи в субкультурное движение «ЧВК Рёдан», члены которого устраивают массовые драки в российских городах. Об этом «Ъ-Урал» заявил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков. При этом, по его мнению, правоохранительным органам региона необходимо внимательнее отслеживать ситуацию с данным объединением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Я слышал о том, что происходило в Питере и других городах. Сейчас в Свердловской области о подобных инцидентах неизвестно, но подростки тяготеют к подобным объединениям, мероприятиям. Это сигнал для правоохранительных органов внимательно следить, что происходит, чтобы не допустить потасовок»,– отметил детский омбудсмен.

Ранее СМИ сообщали, что с 24 по 26 февраля в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Казани было задержано более 500 подростков из-за потасовок в ТЦ. Большинство участников подобных инцидентов в торговых центрах причисляют себя к субкультуре «ЧВК Рёдан», названной в честь преступной группы из манги (японские комиксы) «Хантер х Хантер». Сегодня полиция Улан-Удэ сообщила о предотвращении массовой драки подростков из «ЧВК Рёдан» у ТЦ «Форум».

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил «Ъ-Урал», что в полиции нет информации о случаях правонарушений членов «ЧВК Рёдан» в регионе. «Если подобная информация появится, общественность будет проинформирована. Силовики никому не дадут дестабилизировать обстановку в Свердловской области»,– отметил полковник Горелых.

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