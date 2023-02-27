Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: в Москве и еще четырех городах за два дня задержаны более 500 подростков из-за потасовок в ТЦ

Российские СМИ сообщили, что в период с 24 по 26 февраля в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Казани были задержаны более 500 подростков. Поводом стали сообщения о потасовках между ними. В Москве и Петербурге возбуждены уголовные дела о хулиганстве.

В стычках участвовали юноши с длинными черными волосами, одетые в клетчатые штаны и футболки или толстовки с изображением паука и цифрой 4. Так выглядят представители субкультурного движения «ЧВК Рёдан», которое возникло зимой 2022/23 года.

Это течение анимешной субкультуры dead inside («мертв внутри»). «Рёдан» — отсылка к японским комиксам Hunter x Hunter, в которых упоминается преступная организация «Геней Рёдан», известная как «Призрачная труппа» или «Паук». Аббревиатура ЧВК (частная военная компания), как пояснил изданию «Мел» один из представителей течения, была добавлена к названию «ради шутки».

Как рассказал собеседник издания, в торговых центрах к представителям течения подходили подвыпившие подростки, которые придирались к «рёданам» из-за внешнего вида. Первые конфликты произошли еще 19 февраля, в некоторых из них представители течения вышли победителями.

В итоге полицейские решили устраивать облавы на подростков с атрибутикой «ЧВК Рёдан». Как сообщает «РИА Новости», в Москве были задержаны более 350 подростков, в Петербурге, по данным «Фонтанки»,— 204 юноши, в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Казани — десятки человек. В общей сложности более 500 подростков.

23 февраля на станции метро «Лубянка» в Москве группа молодых людей в вестибюле метро распылила газовый баллончик в лицо юноши, после ему нанесли несколько ударов, сообщает «РИА Новости». Одному из зачинщиков предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и отправили под домашний арест.

26 февраля в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге, по данным регионального управления Следственного комитета, 17-летний учащийся 1-го курса одного из колледжей города совместно с соучастниками нанес множественные удары руками и ногами 15-летнему школьнику. Потерпевший был госпитализирован. Студент колледжа задержан, его подозревают в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), мера пресечения еще не избрана.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...