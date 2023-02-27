СМИ: в Москве и еще четырех городах за два дня задержаны более 500 подростков из-за потасовок в ТЦ

Российские СМИ сообщили, что в период с 24 по 26 февраля в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Казани были задержаны более 500 подростков. Поводом стали сообщения о потасовках между ними. В Москве и Петербурге возбуждены уголовные дела о хулиганстве.

В стычках участвовали юноши с длинными черными волосами, одетые в клетчатые штаны и футболки или толстовки с изображением паука и цифрой 4. Так выглядят представители субкультурного движения «ЧВК Рёдан», которое возникло зимой 2022/23 года.

Это течение анимешной субкультуры dead inside («мертв внутри»). «Рёдан» — отсылка к японским комиксам Hunter x Hunter, в которых упоминается преступная организация «Геней Рёдан», известная как «Призрачная труппа» или «Паук». Аббревиатура ЧВК (частная военная компания), как пояснил изданию «Мел» один из представителей течения, была добавлена к названию «ради шутки».

Как рассказал собеседник издания, в торговых центрах к представителям течения подходили подвыпившие подростки, которые придирались к «рёданам» из-за внешнего вида. Первые конфликты произошли еще 19 февраля, в некоторых из них представители течения вышли победителями.

В итоге полицейские решили устраивать облавы на подростков с атрибутикой «ЧВК Рёдан». Как сообщает «РИА Новости», в Москве были задержаны более 350 подростков, в Петербурге, по данным «Фонтанки»,— 204 юноши, в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Казани — десятки человек. В общей сложности более 500 подростков.

23 февраля на станции метро «Лубянка» в Москве группа молодых людей в вестибюле метро распылила газовый баллончик в лицо юноши, после ему нанесли несколько ударов, сообщает «РИА Новости». Одному из зачинщиков предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и отправили под домашний арест.

26 февраля в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге, по данным регионального управления Следственного комитета, 17-летний учащийся 1-го курса одного из колледжей города совместно с соучастниками нанес множественные удары руками и ногами 15-летнему школьнику. Потерпевший был госпитализирован. Студент колледжа задержан, его подозревают в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), мера пресечения еще не избрана.

Анастасия Ларина