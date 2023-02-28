В Улан-Удэ предотвратили массовую драку подростков из «ЧВК Рёдан»

В МВД по Бурятии сообщили, что предотвратили массовую драку с участием подростков возле ТЦ «Форум» в Улан-Удэ. Полиция получила информацию, что 80 предполагаемых членов «ЧВК Рёдан» хотели устроить драку у ТЦ. Восемь несовершеннолетних задержали, но позднее отпустили.

«Сотрудниками полиции нарушения общественного порядка не допущено. В УМВД России по Улан-Удэ доставлено восемь несовершеннолетних, которые после профилактической беседы переданы законным представителям»,— сообщили «РИА Новости» в МВД.

Субкультурное движение «ЧВК Рёдан» возникло зимой 2022–2023 годов, это течение анимешной субкультуры dead inside (мертв внутри). «Рёдан» — отсылка к японским комиксам Hunter x Hunter, в которых упоминается преступная организация «Геней Рёдан», известная как «Призрачная труппа» или «Паук». Аббревиатура ЧВК (частная военная компания), как пояснил изданию «Мел» один из представителей течения, была добавлена к названию «ради шутки».

СМИ писали, что с 24 по 26 февраля в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Казани было задержано более 500 подростков из-за потасовок в ТЦ. В Госдуме пообещали «детально изучить» обстоятельства их задержания. Как считает депутат Василий Пискарев («Единая Россия»), за организующими драки в российских торговых центрах школьниками могут стоять представители недружественных стран.

Лаура Кеффер