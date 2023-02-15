«Честный знак»: в России нет рисков дефицита аналогов «Виагры» в ближайшие восемь месяцев

В России сформированы запасы препаратов на основе силденафила (действующее вещество «Виагры»), которые способны удовлетворить текущий уровень спроса на протяжении восьми месяцев. Рисков дефицита аналогов препарата для повышения потенции нет, следует из результатов анализа рынка, проведенного системой маркировки «Честный знак». Ранее сегодня, 15 февраля, американский производитель «Виагры» объявил о приостановке поставок в Россию.

По мнению экспертов «Честного знака», за восемь месяцев российские производители смогут наладить локальное производство аналогов «Виагры».

Согласно анализу данных системы «Честный знак» о продажах лекарств в аптеках и информации Росстата о количестве жителей, в 2022 году в России было продано 9,4 млн упаковок препаратов для повышения потенции на общую сумму 7,3 млрд руб. По данным исследования, на тысячу взрослых мужчин в России приходится 168 пачек таких препаратов.

Как сообщили в «Честном знаке», больше всего препаратов, содержащих силденафил, в прошлом году продали в Санкт-Петербурге (218 упаковок на тысячу мужчин), Краснодарском крае, Московской области и Камчатском крае (все — по 210 упаковок на тысячу мужчин).

Сегодня пресс-служба Минпромторга сообщила «Интерфаксу», что американская компания Vitaris приостанавливает поставки «Виагры» в таблетках в Россию. В ведомстве заявили агентству, что в РФ существует техническая возможность производить аналог препарата.

Эрдни Кагалтынов