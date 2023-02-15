Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Компания Viatris приостановила поставки «Виагры» в Россию

Американская фармацевтическая компания Viatris проинформировала Минпромторг о приостановке поставок «Виагры» в Россию, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба ведомства. В министерстве заявили, что в России обеспечена технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом.

В Минпромторге сообщили агентству, что государство поддержало проект по организации и проведению клинических исследований препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) силденафил (действующее вещество «Виагры»). Возможность производства препаратов с МНН силденафил обеспечена у восьми зарегистрированных в России фармацевтических компаний, заявили в ведомстве.

По результатам исследования Центра развития перспективных технологий с июля по сентябрь 2022 года россияне приобрели на 88% больше упаковок лекарств для повышения потенции (2,7 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За эти три месяца на средства от эректильной дисфункции россияне потратили 2,1 млрд руб. По сравнению с прошлым годом их затраты увеличились на 75%. Эксперты установили, что в среднем на 10 тыс. взрослых мужчин, проживающих в России, пришлось 558 упаковок лекарств для повышения потенции.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...