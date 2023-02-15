Компания Viatris приостановила поставки «Виагры» в Россию

Американская фармацевтическая компания Viatris проинформировала Минпромторг о приостановке поставок «Виагры» в Россию, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба ведомства. В министерстве заявили, что в России обеспечена технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом.

В Минпромторге сообщили агентству, что государство поддержало проект по организации и проведению клинических исследований препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) силденафил (действующее вещество «Виагры»). Возможность производства препаратов с МНН силденафил обеспечена у восьми зарегистрированных в России фармацевтических компаний, заявили в ведомстве.

По результатам исследования Центра развития перспективных технологий с июля по сентябрь 2022 года россияне приобрели на 88% больше упаковок лекарств для повышения потенции (2,7 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За эти три месяца на средства от эректильной дисфункции россияне потратили 2,1 млрд руб. По сравнению с прошлым годом их затраты увеличились на 75%. Эксперты установили, что в среднем на 10 тыс. взрослых мужчин, проживающих в России, пришлось 558 упаковок лекарств для повышения потенции.

Эрдни Кагалтынов