В Брянской области сбит десятый беспилотник за утро

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сегодня утром над Брянским районом системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник. Два часа назад он сообщал о девяти сбитых беспилотниках. Никто не пострадал.

«Системами ПВО ВС РФ отражена еще одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников над Брянским районом сбит БПЛА»,— написал господин Богомаз в Telegram.

Последний раз губернатор сообщал об обстрелах в Брянской области 3 февраля. Тогда системы ПВО сбили четыре ракеты. В тот же день желтый уровень террористической опасности в регионе продлили бессрочно.

Анастасия Ларина